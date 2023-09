Il Museo Gigi Guadagnucci festeggia la Giornata Nazionale dei Piccoli Musei

Il museo Gigi Guadagnucci anche quest’anno parteciperà domenica alla Giornata Nazionale dei Piccoli Musei. L’evento rispetta un tema-chiave già collaudato, quello del dono ai visitatori come gesto di familiare accoglienza, per instaurare con loro un dialogo nuovo, personale, profondo. E dalle 15 nel museo di Massa l’incontro sarà una vera festa: La festa di tutti i piccoli musei italiani, ma anche dei visitatori, delle numerose scuole che lo hanno scelto, della comunità apuana e dei tanti turisti che hanno seguito in questo anno le iniziative. Il “Gigi Guadagnucci” offre una visita guidata alla collezione e, come dono, una copia del quaderno Gigi Guadagnucci scultore. La storia a fumetti, realizzato dal fumettista massese Lorenzo Grassi. La partecipazione è a titolo gratuito.