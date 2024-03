Il museo ecosostenibile: incontro con il critico Maurizio Vanni

Al Mudac mercoledì alle 17, Maurizio Vanni (nella foto) introdotto da Cinzia Compalati direttore del Polo museale, presenta la sua ultima pubblicazione dal titolo “Biomuseologia. I musei e la cultura della sostenibilità”. Quasi tutte le strutture museali di recente costruzione hanno assecondato fin dalla loro genesi pratiche green che le hanno rese ecocompatibili a impatto zero (o quasi). La vera sfida è quella di ridurre in modo consistente l’impatto di quelli già esistenti: missione non semplice in un paese come l’Italia dove la maggior parte dei musei sono inseriti all’interno di edifici di rilevanza storica.

La Biomuseologia, oltre ad affiancare la Biomuseografia nel progettare strutture museali ex novo, ha la priorità di diminuire drasticamente l’impatto ambientale di strutture storiche rispettando le linee guida del Ministero della Cultura. Dall’ateneo pisano dove insegna Museologia e quello di Roma dove si occupa di marketing non convenzionale, Maurizio Vanni critico e storico dell’arte vanta un vasto curriculum.