Il Museo del marmo in tv alla Pisaniana

La Pisaniana celebra il marmo di Carrara. La trasmissione, coprodotta dal Circolo culturale ’Filippo Mazzei’ e da 50Canale, sarà inonda stasera alle 21 dal Museo del marmo. La trasmissione, condotta da Carlotta Romualdi, prevede di raccontar ela storia del museo, nato nel 1982 per valorizzare la cultura del marmo. A spiegarne la storia e gli spazi sarà Gualtiero Magnani, ma il futuro della struttura sarà in un progetto che vede uniti il Comune e la Camera di Commercio che sarà illustrato dalla sindaca Serena Arrighi, con la dirigente Cinzia Compalati. E ancora Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio e Sergio Chericoni, presidente dell’Isr parleranno del rilancio della struttura e della biblioteca camerale. A tributare un plauso all’iniziativa la presidente della Fondazione Marmo, Bernarda Franchi, che si è detta

aperta a possibili collaborazioni nella realizzazione del progetto.

Nel nel salotto della Pisaniana si parlerà anche di economia del marmo con il presidente di Confindustria Matteo Venturi; di artigianato e di difficoltà nel reperimento di manodopera con Stefano Giannoni di Confartigianato; di commercio con Bruno Ciuffi, presidente di Confcommercio; di ristorazione con il vicepresidente di Confesercenti Francesco Bennati. Non poteva mancare poi uno sguardo al settore del turismo. Quindi il presidente della Provincia Gianni Lorenzini, il presidente dei Comuni della Lunigiana Gianluigi Giannetti e con il presidente della Fondazione CrC, Enrico Isoppi. La rubrica “Terra, ambiente e salute” di Teresa Sichetti ci porterà nel mondo dell’agricoltura e dei cambiamenti climatici. Per chiudere a tavola come sempre, il ristorante La Tavernetta proporrà una ricetta legata al territorio.