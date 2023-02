"Il Museo del marmo dovrà raccontare la città"

Al via la riqualificazione del museo del Marmo in sinergia tra il Comune e la Camera di commercio. Sulla questione è stato siglato un protocollo d’intesa per un ampio progetto di riorganizzazione. Una riprogettazione museologica degli spazi espositivi e del percorso museale che richiederà la chiusura temporanea del museo. "Vogliamo restituire un museo caratterizzato da una forte valenza inclusiva di quel ‘paesaggio del marmo’ che connota l’intera città – spiega la sindaca Serena Arrighi -. Le nostre montagne, le nostre cave, le nostre segherie, i nostri laboratori, tantissimo di quello che circonda quotidianamente noi carrarini altro non sono che un grande scenario originale frutto di una tradizione storica e produzione contemporanea, sia artigianale che artistica. Il museo dovrà raccontare tutto ciò con rigore scientifico, ma anche con un linguaggio riattualizzato pensato tanto per il turista quanto per i bambini e i ragazzi delle scuole o per i carrarini stessi che qui potranno magari scoprire qualcosa di più della propria identità. Abbiamo in mente un progetto ambizioso e articolato, per realizzare il quale il museo si dovrà necessariamente fermare per diversi mesi, ma sono certa che quando riaprirà i battenti ne sarà valsa la pena e potrà diventare uno dei motori della rinascita culturale e turistica di Carrara". "Siamo lieti che il Comune di Carrara abbia condiviso l’idea di potenziare il museo civico del Marmo nell’attuale sede di proprietà camerale – ha detto Valter Tamburini, presidente della Camera di commercio della Toscana nord-ovest -. La Camera di Commercio vuole rendere tangibile il suo ruolo propulsivo sul territorio e la riqualificazione del complesso immobiliare che ospita il museo e la storica biblioteca camerale rappresentano un’azione che punta a creare non solo un polo di promozione culturale, ma anche un attrattore turistico e un riferimento identitario per l’intera economia del marmo. Grazie alla condivisione d’intenti con l’amministrazione comunale, vogliamo riconsegnare alla città di Carrara, al distretto apuano e ai turisti un luogo di attrazione e aggregazione dove il ‘marmo’ rappresenti l’elemento unificatore, di distinzione e valorizzazione, fonte di ispirazione per le nuove generazioni e di conservazione della memoria storica della nostra gente". A questo primo intervento si affiancherà una generale riorganizzazione del sistema museale civico che ha visto l’adesione a Icom, l’‘International Council of Museums’, l’unica organizzazione internazionale non governativa che rappresenta i musei e i suoi professionisti.