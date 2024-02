"Il muro del Pomario non si tocca". Fari puntati sul progetto dell’ex Cat

Lo storico muro del Pomario non si tocca! E’ l’ultimo appello che arriva al sindaco Francesco Persiani da Italia Nostra sul progetto di recupero dell’ex Cat, passato alla fase operativa tra non pochi dubbi e altrettanti disagi, alcuni correttivi in corsa, una scarsa partecipazione dei cittadini alla fase decisionale. Non basta a tranquillizzare gli animi l’annuncio del sindaco che l’amministrazione comunale sta correndo ai ripari per trovare parcheggi provvisori e alleviare i problemi nati dall’improvvisa scomparsa di 130 posti auto a servizio del centro storico. Il sospiro di sollievo per la scomparsa dal progetto della contestata rotatoria su via Bassa Tambura, si è presto spento.

"Dopo sette mesi che i lavori di demolizione del capannone ex Cat sono stati assegnati – rimarca Bruno Giampaoli, presidente di Italia Nostra – e dopo anni che se ne parla, ecco che di colpo spariscono 130 posti auto". Colpa della "superficialità", secondo l’associazione, se "solo ora, si studiano soluzioni alternative anche provvisorie, tra cui quella, già avanzata venti anni fa anche da noi dell’utilizzo dell’area già asfaltata sopra la scuola media Bertagnini disponibile da subito con qualche piccola opera di sistemazione per l’accesso. Un’area comunale teoricamente utilizzabile per attività sportive ma in pratica mai utilizzata. Sarebbe davvero strano che la dirigente scolastica negasse il permesso allorchè davanti alla scuola è stato costruito un palazzo di quattro piani e nessuno della scuola si è mai lamentato al riguardo..."

Soluzioni comunque tardive, accusa Giampaoli, che ribadisce la carenza di informazioni ai cittadini "prima che il disagio si verifichi" già denunciata dall’associazione per i progetti di Rinchiostra, Ugo Pisa, Piazza Stazione.. oltre che ez Cat. "La partecipazione in fase di approvazione dei progetti e l’informazione successivamente non sono un optional da campagna elettorale, e questo vale ovviamente sia per la maggioranza che per l’opposizione, che non brilla davvero..." sostiene Italia Nostra. E ora punta l’indice sull’annunciato "abbattimento del muro di via Bassa Tambura per l’accesso dei mezzi pesanti che demoliranno l’edificio principale". E chiede rassicurazioni che non venga toccato ricordando che la salvaguardia dello storico muro del Pomario "era prevista anche nell’idea progettuale, fortunatamente respinta, di prolungare via Giampaoli su via Bassa Tambura".