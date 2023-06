Il Mug2 riapre con una collettiva e lancia un Sos: "Servono volontari"

Dopo il successo del “Cartel cubano” riaprono i battenti del Mug 2, il museo ospitato nel Palazzo Vescovile che in questo fine settimana inaugura il suo secondo piano, uno spazio che diventerà non solo espositivo ma anche cenacolo per esperienze e incontri di varia natura sempre legati alle arti e anche una sorta di archivio della contemporaneità. La prima esperienza riguarda una istituzione di grande rilievo e già conosciuta nella nostra città, vale a dire la Galleria di arte contemporanea Astrolabio di Roma della patron Tamara Cibei. Oggi alle 17 (con apertura fino al 14 giugno dalle 15 alle 17) si inaugura una collettiva con i lavori di Petra Barrasso, Enzo Fasoli, Marco Host, Nico Sgadò, Minori Shimizu, Daniela Struna, Daniela Mercuri (BL) e Claudio Palandrani che domani, alle 17, riceverà un importante riconoscimento alla carriera per la sua attività artistica dalla Galleria d’Arte Astrolabio di Roma.

Architetto, storico, scrittore, pittore, docente degli istituti superiori ad indirizzo artistico, presidente dell’associazione Apuamater, il professor Palandrani è riconosciuto a livello nazionale per la serietà dei suoi studi e delle sue opere e per avere contribuito in maniera determinante alla divulgazione storica tra i giovani con opere come la Storia di Massa a Fumetti e con il saggio Alberico e Massa, sugli aspetti simbolici e urbanistici relativi alla fondazione della città Cybea. Ma nel suo curriculum ci sono molte altre cose che giustificano il premio che domani gli sarà consegnato.

Il Mug 2 del patron Vittorio Guidi e della direttrice Clara Mallegni prosegue dunque nelle sue attività divulgative, che si faranno sempre più interessanti con il passare dei mesi. Ma nelo stesso tempo lancia un appello: ha bisogno di volontari per continuare a tenere aperte le sale espositivo del museo e dare un contributo significativo alla cultura del territorio.