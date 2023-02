Il movimento Aurora nato a Massa Carrara condanna il comunicato dell’Anpi definito ‘revisionista’ "nel giorno del ricordo delle vittime delle foibe e dell’esodo istriano-veneto. Il cattivo gusto, la scorrettezza politica, lo sbaglio dei tempi storici sono gli effetti minori delle dichiarazioni principalmente da parte di Anpi. Le barbarie, i crimini che i nostri connazionali subirono a guerra finita, sono crimini contro il popolo italiano il quale dovrebbe indignarsi per la mistificazione storica negazionista che ridimensiona l’evento in fatti sporadici, esuli fascisti in fuga e criminali di guerra. Il giorno del Ricordo esige rispetto a tutti coloro che perirono barbaramente nella follia comunista – commenta Emanuela Busetto –. Il movimento Aurora sostiene piena solidarietà al presidente dell’Unione Istriani, Massimiliano Lacota". Conclude la segretaria del movimento, Elena Bardelli: "Il negazionismo non aiuta nessuno e va a giustificare le efferatezze commesse da nazifascisti e comunisti".