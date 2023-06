Il monumento voluto dall’Anpi al coraggio “rosa”

In occasione della ricorrenza del 7 luglio sarà inaugurato e svelato il monumento dell’Anpi Carrara dedicato alle donne che il 7 luglio 1944 si opposero all’evacuazione della città. Un monumento celebrativo che in via 7 luglio mancava. Si tratta di un bassorilievo di due metri e alto circa 80 centimetri (realizzato con un blocco donato da Giancarlo Tonini) voluto e donato alla città, come detto, dall’Anpi.

Lo hanno realizzato gli artisti della cooperativa ‘Scultori Carrara’, e sarà posto nell’aiuola all’incrocio tra via 7 Luglio e via Cavour, a pochi metri di distanza da quel comando tedesco dove è avvenuta la rivolta delle donne carraresi. L’opera raffigura un gruppo di donne che marciano unite, e si ispira al francobollo emesso dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato realizzato da Giustina Milite in occasione del 65esimo anniversario della rivolta. La proposta di realizzare un monumento in ricordo di queste donne eroiche, che sono il dna della nostra città, era stata avanzata dall’Associazione partiginai nel corso del consiglio comunale solenne dell’11 aprile dello scorso anno, in cui ricadeva il 77esimo anniversario della liberazione di Carrara.

"Un monumento da collocare all’incrocio tra via 7 Luglio e via Cavour – aveva detto la presidentessa dell’Anpi Carrara Almarella Binelli al consiglio comunale solenne – a testimonianza del coraggio di queste donne, e visto che nella città non esiste alcun monumento celebrativo dedicato alle donne carraresi, proponiamo una scultura che in piazza 2 Giugno andrebbe a completare l’insieme di opere riguardanti la seconda guerra mondiale. L’opera verrà realizzata dalla cooperativa degli ‘Scultori di Carrara’, mentre il marmo è stato donato da un nostro iscritto".

In quell’occasione Anpi aveva anche proposto la costituzione di una delega alla Memoria, poi sfociata nella nomina di Cristiano Corsini che è sempre presente sugli eventi relativi alla Resistenza e alla Seconda guerra mondiale.