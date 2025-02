Il Monte di Pasta a circolo Benetti e Uisp Grande Età

Il bando di gara del Comune per la gestione del parco pubblico del Monte di Pasta è andato a buon fine, nel senso che c’è stata un’offerta, una sola, che è risultata "congrua e conveniente" dalla commisione giudicatrice. E’ quella presentata da chi aveva fin qui la gestione del parco, l’associazione Uisp Grande Età, insieme al Circolo Arci Benetti. Le due realtà massesi si sono presentate insieme, costituendo un’unica associazione temporanea di scopo (Ats). Quando questa operazione sarà portata a termine, ci sarà anche l’atto ufficiale dell’affidamento in gestione del Monte di Pasta, il cui nome è ’Parco della Rimembranza’. Molte cose in questi ultimi anni sono state portate avanti dall’Uisp Grande Età, l’auspicio è che ora il parco caro ai massesi possa avere un nuovo sviluppo, con varie iniziative a carattere culturale e sociale, per essere sempre più frequentato dalla cittadinanza.