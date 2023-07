Il mondo dell’antiquariato Dischi, mobili e gioielli Stand al parco Ricortola

Torna l’appuntamento del parco di Ricortola con l’iniziativa Massa Antique, la mostra di uso e riuso, antiquariato, collezionismo e vintage organizzata dall’associazione Arterando. Fondata pochi mesi fa da Michele Giagoni, il presidente, dalla moglie Anna Maria Baria e dalla figlia Margherita allo scopo di ricordare a tutti il bello di tutto ciò che è cultura e per dare spazio ad artisti e giovani, locali e non, Arterando prevede di organizzare ai piedi delle Apuane ed a due passi dal mare davvero tanti eventi; per il momento ogni quarta domenica del mese si potrà trovare questa interessante mostra, che verrà realizzata per la quarta volta. L’appuntamento è per domenica 23 luglio dalle 8 alle 20. Sarà disponibile nell’ambito dell’iniziativa anche un food truck (furgoncino street food) che potrà preparare semplici pranzi all’interno del parco.

Tra poco, nel mese d’agosto, al parco di Ricortola è prevista l’inaugurazione di un chiosco che potrà servire agli avventori colazioni, pranzi e aperitivi. In questa piccola area verde Potranno esporre le loro opere artisti di ogni tipo: scultori, pittori, disegnatori, ma saranno benvenuti autori di ogni genere, si andrà dalla poesia, al fumetto, al romanzo, ma si potrà anche festeggiare il proprio compleanno o qualsiasi occasione. Per info 328 3734159.