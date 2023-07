Il mondo del teatro piange Andrea Pieroni "Punto cardine della nostra compagnia"

È con immenso dolore che la compagnia “Teatro Città di Massa” annuncia la scomparsa del caro Andrea Pieroni, "colonna portante del gruppo amatoriale massese, consigliere, attore, caratterista, regista, autore, ma soprattutto grande e vero amico. Andrea, uomo gentile, leale e tenace, ha accompagnato e reso migliore il genuino teatro popolare della nostra Massa per tre generazioni, gettando, in concerto con altri grandi nomi (quali ad esempio Edilio Bellè, Alberto Andreani, Tonino Piccinini, Giuliana Andreazzoli, Guglielmo Tassi, Fernando Petroli, Francesco Bigini e sduo fratello, il compianto ed amatissimo Piero Pieroni), le basi che ancora oggi ci permettono di amare e vivere il teatro dialettale puro e vero, tenendo vive le tradizioni popolari e diffondendo anche alle nuove generazioni i valori, il folklore e i modi di dire della nostra bellissima terra".

"La compagnia, stringendosi intorno alla famiglia e alla figlia Chiara, ringrazia Andrea per questi meravigliosi anni trascorsi insieme, per tutto ciò che i hai trasmesso ed insegnato, per l’amicizia e l’affetto che ci hai dimostrato: resterai sempre nei nostri cuori". Da ieri la camera ardente è all’Obitorio del Noa mentre i funerali si terranno oggi alle ore 16,30 alla chiesa del Corpus Domini di Viale Roma.