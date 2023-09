Il miraggio-sviluppo. La ‘Zona logistica’ con la semplificazione ferma al Governo

L’interrogazione sulla Sanac alla Camera del deputato Pd e segretario regionale del Partito, Emiliano Fossi, va oltre il caso massese e la filiera dell’acciaio ma contiene un passaggio essenziale su quelli che sono i fronti di lotta alla crisi economica e in particolare su una misura che ormai langue nelle mani del Governo da troppo tempo: la Zona logistica semplificata. La Regione Toscana ha chiuso la procedura che coinvolge anche il porto di Marina di Carrara e in pratica tutta l’area della zona industriale apuana, ma anche altre province seppure in maniera minore. L’atto, già presentato e pronto prima dell’estate del 2022, sembrava dovesse andare in porto in tempi rapidi ma non se n’è saputo più nulla e ora il Pd prova a fare un pressing incrociato sul Governo. L’interrogazione di Fossi è solo la prima mossa.

"E’ palese – dice il deputato – il disinteresse della destra verso la Toscana: nessuna misura o intervento alle grandi aziende in crisi e che coinvolgono circa 15 mila lavoratori, e ritardi insostenibili sull’istituzione della nuova Zona Logistica Semplificata, fermata da mesi a Palazzo Chigi, e che potrebbe creare le condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti e promuovere la crescita sociale, economica, occupazionale e infrastrutturale dei molti territori interessati". E lo stesso fa il Pd a livello regionale con una mozione presentata da esponenti del partito, firmata da Francesco Gazzetti, Giacomo Bugliani, Ilaria Bugetti, Vincenzo Ceccarelli e Anna Paris.

I consiglieri ripercorrono l’iter della pratica regionale che inserisce in un’unica Zls porzioni di Massa Carrara, Livorno, Collesalvetti e Piombino, fino ad arrivare alla delibera di approvazione di giunta del 26 aprile del 2022. Una proposta di Zls "policentrica e multipolare – ricordano – distribuita sul territorio regionale finalizzata a connettere e valorizzare i porti, le aree portuali e logistiche in un’ottica di integrazione dei principali hub e nodi logistici con i maggiori sistemi economico-produttivi" anche di livello nazionale.

Ma quella proposta per ora è lettera morta nelle mani del governo perché manca il decreto del Presidente del Consilio dei ministri che ne attui l’istituzione. La mozione spinge quindi la Giunta di Giani a fare pressioni sul Governo Meloni. La Zls, così come proposta, coinvolgerebbe oltre 1.740 ettari di territorio apuano e garantirà alle imprese di poter accedere ad aiuti allo sviluppo e una semplificazione delle norme di insediamento. Aiuti che derivano anche dal fatto che la zona di costa è stata inserita a marzo del 2022 dalla Commissione Europea su proposta della Regione in quelle che potremmo chiamare aree in deroga per il regime degli aiuti che ora salgono al 15% degli investimenti per grandi imprese, al 25% per le medie e al 35% per le piccole imprese che rappresentano la quasi totalità di quelle apuane. La Regione ha già elaborato la proposta di Zls che oltre a Massa Carrara contiene altre zone toscane e l’ha sottoposta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Francesco Scolaro