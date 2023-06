Il miracolo di Santa Zita: fiori, ottoni e arte di Michele Chiossi

Ha entusiasmato con i suoi fiori, i marmi e le cere il pubblico della Galleria Votre dove tenne numerose mostre. Adesso Michele Chiossi dal 17 al 25 giugno esporrà ’Anatomia dei luoghi’ allo Spazio Cappella Marchi, gestito da Alkedo aps, a Seravezza. A cura di Lorenzo Belli, saranno presentate opere concepite appositamente per lo spazio. Michele Chiossi è uno scultore che vive e lavora fra Forte dei Marmi e Milano ma che è presenta dalla fine degli anni ’90 in prestigiose collezioni pubbliche e private. L’insieme delle opere proposte da Chiossi a Cappella Marchi si possono riassumere in un omaggio alla patrona della sua città nativa, Santa Zita, a cui la popolazione lucchese è devota sin dal 1200. Zita visse ammirevolmente le virtù evangeliche e fu sempre contraddistinta da un forte senso del dovere, dedicò la sua vita ai poveri. La sua santificazione è legata al miracolo della trasformazione del pane per i poveri in fiori: un giorno il padrone, incontrando Zita con il grembiule gonfio mentre si recava da una famiglia bisognosa, le avrebbe chiesto cosa portasse e, nonostante questo fosse pieno di pane, Zita rispose che portava solo fiori e fronde, che caddero infatti sciogliendo il grembiule. Ed è proprio a questo miracolo che si ispira l’opera Zita che rappresenta in formato scultoreo, uno delle tradizioni lucchesi, la torta di erbi, o torta con i becchi. Chiossi inserisce questo elemento, rivisitandolo artisticamente e nobilitandolo con una fusione in ottone. L’opera, come una corona dorata cinta da nastri che la guarniscono, sembra quasi liberarsi in aria congiungendo la terra ed il cielo. Stesso discorso per le due opere Lily Nike e Peace floating che sono legate allo stesso miracolo della Santa e riproducono un fiore, il giglio, simbolo di saggezza e di sincerità, e un ramo d’olivo. L’inaugurazione si terrà sabato alle 18.30 e la mostra sarà accompagnata dal testo del curatore Lorenzo Belli.