Il “miracolo” del bus precipitato A Zeri arriva il vescovo Vaccari Una messa alla Grotta di Lourdes

di Michela Carlotti

È stato un “miracolo” e oggi sarà celebrato, con una messa dedicata ai ragazzi rimasti coinvolti nell’incidente dell’autobus volato in un dirupo a Zeri. Si ritroveranno alla Grotta di Lourdes, vicino alla frazione di Patigno, dove il vescovo Mario Vaccari alle 18 officerà la funzione di ringraziamento alla Madonna. Sono passati due mesi e mezzo dal pomeriggio del 30 maggio quando un bus di linea uscì di strada precipitando per un centinaio di metri in una scarpata sulla SP37. A bordo una ventina di ragazzi, per lo più studenti dell’Istituto Pacinotti Belmesseri di Pontremoli, che erano di ritorno da un’ordinaria mattinata di scuola. Tra loro la figlia del sindaco Cristian Petacchi: proprio lei era riuscita a telefonare al padre mentre il bus precipitava. Una tragedia scampata che aveva sconvolto l’intera comunità. La fitta vegetazione della scarpata aveva rallentato la caduta del mezzo e attutito i colpi.

"Un ricordo che tutti vogliamo quanto prima lasciarci alle spalle – dice oggi il sindaco Petacchi – anche se non sarà facile". Da allora, Petacchi non ha mai smesso di sollecitare gli enti sul problema della sicurezza stradale. È recente l’incontro con il presidente della provincia, Gianni Lorenzetti, il suo staff e l’assessore regionale Stefano Baccelli. "Da lì è partita la disponibilità a trovare soluzioni – spiega Petacchi – con la programmazione di tutte le opere ormai improcrastinabili. Le prime risposte sono già arrivate". Oltre 300 mila euro che aggiungono a tutte le altre somme già cofinanziate per un totale di circa 2,5 milioni. Risorse in parte già spese ma di cui una grossa fetta verrà impegnata a partire già quest’anno e i prossimi. "Si inizia, quindi con i lavori sulla SP37 – dice il sindaco – ma ho chiesto interventi anche sulla SP36, 25 e 26".

Accolta dalla Provincia anche la richiesta della segnaletica orizzontale dove assente. E il sindaco Petacchi aspetta che la Regione accolga la sua ulteriore proposta di dotare i bus della tecnologia security line. "Mi auguro che la comunità e soprattutto i ragazzi, percepiscano le azioni messe in campo e ne traggano sollievo". Il sindaco di Zeri ha trovato la piena sinergia della Società della Salute nell’attivazione di misure di sostegno psicologico. "I ragazzi hanno già fatto tre incontri collettivi con la psicologa e l’educatrice – spiega – e sono disponibili a programmare incontri individuali, se ne emergesse il bisogno".

L’attenzione è ora proiettata sulla ripresa dell’anno scolastico: "Secondo gli esperti questi choc possono avere ripercussioni anche a distanza di mesi ma speriamo che a settembre, quando torneranno a salire sul bus, lo abbiano superato".