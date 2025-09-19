Il miele Dop sale in passerella. Mulazzo celebra l’eccellenza tra degustazioni e laboratori

Tutta la bontà del miele a Mulazzo nella prima edizione di Bancarel’Miele. Una manifestazione che si propone di celebrare il Dop della Lunigiana, le api e il legame profondo tra uomo e natura, valorizzare un prodotto simbolo del territorio e promuovere un modello di vita e di economia fondato sulla qualità, il rispetto dell’ambiente e la salvaguardia della biodiversità. Per domani e domenica è previsto un ricco calendario di attività, tra degustazioni guidate di miele Dop e altre eccellenze locali, laboratori didattici per bambini e famiglie, per scoprire il mondo delle api, show cooking con chef che interpreteranno il miele in chiave creativa, incontri e conferenze con apicoltori ed esperti di sostenibilità, mercato a cielo aperto con produttori e artigiani della Lunigiana e poi musica, spettacoli e visite guidate per vivere il borgo in festa.

La prima edizione di Bancarel’Miele è frutto della collaborazione tra il Comune di Mulazzo, il Consorzio di tutela del Miele Dop della Lunigiana, Coldiretti Massa Carrara e numerosi partner locali, con il finanziamento di Regione Toscana e Camera di Commercio Toscana Nord Ovest. Il coinvolgimento di scuole, associazioni e cittadini testimonia la volontà di creare un evento che appartenga a tutta la comunità e che diventi un simbolo di identità territoriale. I visitatori potranno scoprire alcuni dei tesori più preziosi di Mulazzo come la mostra “Collapse” dell’artista Elisabetta Susani nel teatrino dei Malaspina, la Casa di Dante sede del Centro Lunigianese di Studi Danteschi e della suggestiva Via Dantis, l’Archivio-Museo Malaspina, che racconta le imprese del grande esploratore Alessandro Malaspina, visitabili con le guide qualificate di Sigeric.

"Questa manifestazione – afferma il sindaco di Mulazzo, Claudio Novoa – nasce dal successo di Bancarel’Vino e ne raccoglie lo spirito, con l’obiettivo di raccontare la Lunigiana attraverso il miele, le api e la nostra cultura. Intende dare un impulso forte alla diffusione del miele Dop della Lunigiana nel settore della ristorazione locale, affinché diventi sempre più protagonista delle tavole e delle cucine del nostro territorio, alla costituzione della Strada del Miele Dop come strumento per creare opportunità ed elaborare progetti per mettere in rete i 14 Comuni, produttori e offerta turistica, in un itinerario gastronomico".