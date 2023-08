Il microcosmo di Bianchi Dipinti esposti in pullman

Cambio della guardia per ’Gallery-art on the bus’: nuovi artisti si avvicendano nel progetto di Autolinee Toscane che trasforma alcuni bus in vere e proprie gallerie d’arte in viaggio per le strade delle città toscane. A due mesi dal debutto con i primi artisti che hanno esposto sui bus a Firenze, Livorno e Pistoia, adesso ’Gallery’ dà spazio a un allestimento anche a Massa con le opere di Gianfranco Bianchi, artista e musicista massese che vive a Pistoia. Appassionato della tecnica ’DrippingSketching’, con la quale il colore viene sgocciolato o schizzato sulla tela, Bianchi è da anni presente nel panorama artistico italiano e ha realizzato molte mostre personali e partecipato a collettive, nelle sedi più prestigiose dell’arte. Figura nell’Enciclopedia dell’Arte Italiana. È un artista versatile, ha realizzato installazioni legate al mondo del cinema, si è ispirato al compositore Puccini, ha realizzato cicli di pittura sul mondo delle galassie e tra le sue più recenti personali c’è una carrellata di opere pittoriche e istallazioni per sensibilizzare l’opinione pubblica sul cambiamento climatico. Sul bus ’Gallery’ esporrà 10 dipinti che offrono un punto di vista inconsueto: il microcosmo. Atomi e molecole che, osservati al microscopio, sembrano già di per sé dei quadri astratti: si va dalla tequila alla saccarina, dalla candeggina alla caffeina.

Le opere di Bianchi saranno visibili a Massa e nel tragitto per Marina di Massa, sui pendini appesi ai corrimano: su un lato un’opera dell’artista, sull’altro lato un testo di presentazione del progetto e poi i contatti e i riferimenti web con QRcode. Il bus sarà visitabile proprio come una galleria d’arte: ogni pendino offrirà un’opera diversa, e l’intera mostra sarà visitabile in un percorso tra la salita e la discesa dal mezzo.