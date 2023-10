Il messaggio per Steinhagen: "Invitiamo i Comuni gemellati. Lanceremo un appello alla pace"

Ed è arrivata dunque alle 10 nella sala consiliare di Fivizzano, la tanto attesa Sarah Suss, borgomastra di Steinhagen in visita per la prima volta nel Comune italiano gemellato con il suo da ben 33 anni. " Sono felice di essere qui – afferma la Suss in un buon italiano- fra di voi amministratori ed amici di Fivizzano; ci tenevo molto a conoscervi,nel vostro bel capoluogo…". Si scambiano reciprocamente doni i due Sindaci, la Suss e Giannetti: quest’ultimo, nel suo discorso di benvenuto, ricorda più volte Klaus Besser, il borgomastro predecessore dell’attuale prima cittadina di Steinhagen, presente all’evento assieme ad una cinquantina di abitanti giunti da Oltrebrennero in pulman: " Klaus, è sempre stato un deciso sostenitore - precisa Giannetti - del rapporto di gemellaggio che da così tanto tempo unisce le nostre comunità". L’intervento poi arriva a ricordare il 25 agosto 2019: "Una giornata memorabile - sottolinea Giannetti - quella dell’incontro fra i due presidenti della Repubblica Karl Steinmeier, tedesco e Sergio Mattarella, italiano, avvenuta congiuntamente propri qui da noi, a Fivizzano, nel nome della pace. Una pace che vediamo da tempo insidiata dalle varie guerre in corso, per cui propongo alla collega Suss, per l’anno prossimo, di incontrarci qui a Fivizzano: i nostri due Comuni con i nostri relativi partner in Italia, Europa e nel mondo per lanciare un messaggio forte, qui da Fivizzano, un messaggio universale a favore della pace". E Giannetti, ricorda da parte sua il gemellaggio con Castelnovo nei Monti in provincia di Reggio Emilia ed oltre a quello ovviamente di Steinhagen, il "patto di amicizia" stilato con Engelsbrand, un comune del Baden Wuerttemberg, nella pittoresca Foresta Nera. Dal canto suo, Steihagen, enumera le gemellate: Woerden, città d’oltre 50mila abitanti, nella provincia di Utrecht, nel "Groene Hart", il cuore verde dell’Olanda, zona famosa per la produzione di formaggi, fra cui il tipico "gouda"; c’ è inoltre la piccola città di Rujiena, centro amministrativo nella poco conosciuta Lettonia, una delle Repubbliche Baltiche per eccellenza. Popoli con usi, costumi e lingue totalmente diverse, ma che nel prossimo anno, il sindaco Giannetti desidera fare incontrare e conoscere proprio a Fivizzano, luogo di riconciliazione fra Italia e Germania, nel nome della fratellanza e della pace universale.

Roberto Oligeri