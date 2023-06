Il messaggio di solidarietà di sei studenti donatori di sangue

Prima di dire addio ai banchi di scuola sei studenti dell’Istituto superiore pontremolese Pacinotti Belmesseri si sono recati nell’ultimo giorno di scuola al Centro trasfusionale dell’ospedale di Pontremoli per donare il sangue. Ad accoglierli, assieme al personale sanitario, c’erano il presidente provinciale dei Fratres, Alberto Albericci, e il dottor Stefano Necchi Ghiri.

Accompagnati dai docenti Franca Pedrini, Alessandro Barontini e Paolo Lapi, gli studenti hanno dato una vera e propria “civile testimonianza“ di generosità nei confronti delle persone che soffrono problemi di salute e ha bisogno di sangue, che è indispensabile non solo per molte terapie e nelle urgenze, ma anche per i trapianti.

Le donazioni dei Gruppi Fratres nella provincia di Massa Carrara nel 2022 hanno raggiunto 2.417 sacche (sangue intero 1.886, plasma 531), un risultato che vede un segno negativo di -232 donazioni rispetto all’anno precedente (- 156 sangue intero e - 76 plasma).

Ecco i dati 2022 dei gruppi: Bagnone 219 (+ 5), Filattiera 351 (-42), Massa 276 (+4), Mulazzo 327 (-45), Pontremoli 894 (-127),Villafranca 278 (-19), Zeri 73 (-7). Al Centro trasfusionale di Pontremoli si sono registrate 2.119 donazioni, a quello di Fivizzano 9 e a Massa 274.