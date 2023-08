Il messaggio di pace del pellegrino Giuliano a Massa

E’ un pellegrino moderno Giuliano Maltempi, impegnato in un viaggio sulla storica Francigena, dalla cittadina inglese di Canterbury a Roma. Un viaggio lungo 2.200 chilometri che percorrerà in circa tre mesi. E alla fine della tappa apuana ha trovato un’affettuosa accoglienza. Maltempi, socio della sezione Pesaro Urbino dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato, andato in pensione come assistente capo coordinatore, è partito dall’Inghilterra il 23 giugno sulla via Francigena e dovrebbe arrivare a Roma il 14 settembre. "Dopo circa 60 giorni di cammino sono arrivato a Massa ed è stata dura, perché 1.800 km a piedi sono lunghi, ma è un’esperienza eccezionale – racconta –. Spero di portare un messaggio di serenità per la gente. Camminare ti dà tranquillità, ti fa incontrare persone speciali e arrivare qua e trovare un’accoglienza del genere, familiare, con il sorriso è qualcosa che cerchi e ti dà forza per continuare questo percorso". Ad accogliere il pellegrino in sala consiliare sono stati il sindaco di Massa Francesco Persiani, il presidente della provincia Gianni Lorenzetti, il presidente della sezione Mussi Anps Massa-Carrara Antonino Bruno, il vicario del Questore Antonella Chiapparelli e Mario Cassano, presidente dell’associazione Evergreen. “Insieme con il Pellegrino sulla via della Pace” c’erano anche i Runnerini Afaph Atletica, che hanno preparato cartelli di “benvenuto”. Poi Giuliano Maltempi e i suoi ospiti sono andati al Duomo di Massa per la benedizione.