Il messaggio anti violenza agli studenti

Alunni attenti e partecipi per una mattina speciale alla scuola Giorgini di Montignoso per parlare di violenza e molestie sul luogo di lavoro. Un’iniziativa pensata per iniziare a diffondere la cultura sin dai giovanissimi e che ha visto relatori di prestigio. Ospiti dell’istituto l’onorevole Andrea Orlando, Alessandra Conforti (Procuratore al Tribunale della Spezia), il prefetto Guido Aprea e la dirigente scolastica Ines Mussi. Presente anche il sindaco di Montignoso e presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti. Tema della tavola rotonda la “Convenzione sull’eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro”, un impegno solenne sottoscritto dall’allora Ministro Orlando per conto dell’Italia, con l’approvazione della legge del 15 gennaio 2021 che ha rappresentato un passo fondamentale nell’adesione alla Convenzione 190 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro. L’atto ha reso l’Italia il primo Paese europeo a recepire l’importante strumento nel giugno 2019. "Questa Convenzione costituisce un impegno giuridicamente vincolante, volto a istituire un quadro normativo mirato a contrastare le violenze e le molestie sul luogo di lavoro. Riconosciamo, in primo luogo, che tali comportamenti rappresentano un abuso e una violazione dei diritti umani, minacciando le pari opportunità" ha detto. Ed ha ringraziato per l’attenzione, la partecipazione attiva dei ragazzi, il lavoro straordinario svolto dai docenti nelle scuole, "luoghi in cui si piantano i semi del futuro", "si plasmano i futuri cittadini". "Parlando ai giovani – ha concluso –, consegniamo loro il potere di modellare il domani, parlando ai giovani investiamo nella costruzione di un domani migliore".