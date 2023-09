Il Mediterraneo di Legambiente. Verde e parco, no al cemento

Ex Mediterraneo: Legambiente contraria all’idea di nuove costruzioni. In vista dell’incontro di questa sera alle 21 al Club Nautico con l’amministrazione comunale, sul percorso partecipativo dell’area, gli ambientalisti suggeriscono un’area verde polifunzionale e l’ipotesi di riconvertire l’attuale parte vuota del mercato coperto. "Durante l’ultimo incontro pubblico ci sono stati proposti due scenari – dicono da Legambiente – uno senza volumetrie con area totalmente a verde urbano, scenario che ha incontrato maggior consenso tra i partecipanti; l’altro con la costruzione di volumetrie e porzione lasciata a giardino. In tutti gli incontri è apparso evidente che l’esigenza primaria è che Marina sia dotata di una sala polifunzionale per riunioni di associazioni e cittadini – proseguono - per incontri pubblici. A nostro avviso c’è una soluzione di rapida attuazione e con costi più contenuti di un nuovo edificio. Si tratta di attrezzare e riconvertire in sala polifunzionale la parte di ex mercato coperto che è attualmente vuota e si trova oltretutto in una zona centrale di Marina. La struttura è sicuramente in buone condizioni strutturali, dato che al suo interno trovano collocazione la farmacia comunale, con i suoi magazzini, e diversi studi medici". Legambiente nel fare questa proposta, si rivolge direttamente all’amministrazione, chiedendo venga accolta questa idea fatti i dovuti accertamenti, per un’ipotesi ritenuta buona nel rispondere alle esigenze di molti cittadini e che non comporterebbe nuova occupazione di suolo, evitando inoltre alti costi di costruzione e tempi di realizzazione più lunghi. "La nostra contrarietà a nuove volumetrie sull’area ex Mediterraneo – proseguono gli ambientalisti - nasce dalla convinzione che, in un contesto di rapidi e gravi mutamenti climatici, si debba sempre più tendere al consumo di suolo zero, puntando al recupero del patrimonio edilizio esistente". Spazio poi alla proposta di Legambiente sull’area dell’Ex Mediterraneo: una piazza verde polifunzionale con aree di macchia mediterranea, alberi ad alto fusto e zone d’ombra con pergolati, sedie e tavolini, con spazi liberi per attività ludiche, oltre a uno spazio per incontri pubblici.