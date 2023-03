Il masterplan di Aulla "Città senza traffico con la nuova viabilità" La mappa dei lavori

Il conto alla rovescia per il varo dell’importante ’masterplan’ destinato a rivoluzionare l’aspetto e la viabilità del centro di Aulla è quasi finito. Si attende il disco verde già nella prossima – probabiolmente l’ultima – riunione a Firenze, in programma per martedì 28 marzo alla presenza del sindaco Roberto Valettini, dell’assessore all’urbanistica Tania Brunetti e del dirigente comunale all’urbanistica Andrea Donati. Un incontro che è stato anticipato da uno svoltosi la scorsa mattina in videoconferenza con la Regione, sempre per fare luce sul nuovo volto della Aulla del futuro. Mercoledì c’è stata infatti occasione di parlare del ’masterplan’ – resosi necessario dopo l’alluvione del 25 ottobre 2011, che ha già visto la realizzazione del nuovo muro d’argine sul fiume Magra, del belvedere e l’abbattimento delle case popolari di Quartiere Matteotti – che comprende il parco lineare e la nuova viabilità: l’amministrazione comunale ha avuto modo di confrontarsi col direttore generale della giunta regionale Paolo Pantuliano, che era affiancato da alcuni dirigenti regionali. Al centro delle opere, che saranno verosimilmente cantierate già entro l’anno come ha auspicato l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Giovannoni, c’è un nodo da risolvere ovvero il problema dei mezzi pesanti. Che da anni afflige affligge Aulla, con...