Il marmo torna a vivere La nuova ‘White Carrara’ di Claudio Composti diventa fucina culturale

di Alessandra Poggi

Il marmo come pretesto per parlare di scultura. Non solo scultura del marmo però, ma una lavorazione che attraverso la contaminazione di altri materiali crea forme artistiche diverse, come il legno immerso nel cemento o le fotografie sui blocchi di marmo. A farlo saranno le opere di sette famosi scultori e le immagini di cinque fotografi, e una città trasformata in galleria-laboratorio. E’, in sintesi, la filosofia White Carrara 2023 intitolata ‘Stll liv(f)è’, marmo vivo e in trasformazione, la kermesse che dal 17 giugno al 1 ottobre animerà il centro. Diverse le novità di questa edizione: la direzione passa dalla Imm, ideatrice della manifestazione di promozione territoriale, dell’amministrazione comunale, anche se i partner storici come Carrarafiere e Camera di commercio supporteranno l’evento.

White Carrara ha un nuovo curatore: l’artista e gallerista milanese Claudio Composti, fondatore e direttore artistico della ‘mc2gallery’ di Milano, specializzata in fotografia e ideatore della piattaforma online ‘Periscope Photoscouting’ per la valorizzazione di giovani artisti fotografi, italiani e internazionali. La presentazione ieri a palazzo civico con la dirigente alla cultura Cinzia Compalati, l’assessore Gea Dazzi affiancate da Laura Barenco della Imm, da Paola Cordiviola e Marta Piacente della Camera di Commercio. Un’edizione allungata: invece dei soliti venti giorni, questa volta la kermesse per tre mesi e mezzo, da metà giugno al primo ottobre, accenderà i riflettori sulla scultura, la cultura e la città.

L’obiettivo è incentivare un turismo culturale che possa non solo apprezzare Carrara, ma scoprire anche le realtà artigianali e artistiche locali in un percorso parallelo. Il tema della scultura sarà affrontato anche attraverso l’uso dell’immagine di cinque fotografi nella mostra ‘Le forme della scultura’ a palazzo Binelli. "White Carrara si propone di riportare a Carrara il tema della scultura – ha spiegato la dirigente Compalati – come facevano le Biennali e i simposi. Un laboratorio a cielo aperto per gli artisti". "Dobbiamo solo costruire occasioni culturali in grado di riportare qui l’interesse di chi, pur conoscendo la nostra fama, ha disertato la nostra città" ha sottolineato l’assessore Gea Dazzi,. Composti ha illustrato come intende impostare la manifestazione. "Carrara è un tipico esempio di città che i manuali di economia definiscono one company town – ha detto il curatore – cioè realtà che vivono soprattutto grazie a una sola fonte produttiva-industriale nel nostro caso parliamo del marmo delle Apuane e delle sue lavorazioni. Per dare un riscontro visivo all’idea della città come fucina culturale in continua evoluzione, si giocherà sul gioco della trasformazione tra il blocco non lavorato e le varie forme della forma della scultura contemporanea".