Il marmo per la sanità Un milione in due anni dalla Fondazione per macchine e progetti

di Alessandra Poggi

Oltre 900mila euro di supporto alla sanità apuana nel biennio 2020 2021. Un biennio di donazioni, ma anche nuove apparecchiature per gli ospedali, progetti di ricerca scientifica e campagne di prevenzione e di cura. Sono solo alcune delle attività che la Fondazione Marmo eroga nel campo sanitario, supportando la Asl nell’acquisto di importanti macchinari, l’ultimo l’acceleratore lineare da 2 milioni di euro per la radioterapia dell’ex civico, che consente di curare alcuni tumori senza ricorrere al bisturi. Dell’impegno del marmo nel campo sanitario abbiamo parlato con la presidente della Fondazione marmo Bernarda Franchi. "Il nostro è un impegno assunto dalle aziende nei confronti del territorio da subito – spiega Franchi – poi le imprese hanno unito le proprie forze nella Fondazione e il sostegno alla sanità pubblica è diventato parte integrante della nostra missione". Bernarda Franchi cosa ha sostenuto nel campo sanitario la Fondazione a partire dalla sua nascita?

"La Fondazione si è costituita nel 2017 e abbiamo da subito sostenuto campagne di screening e prevenzione gratuita per la popolazione, nel 2019 abbiamo sposato il progetto per l’ammodernamento del reparto di radioterapia dell’ospedale di Carrara con un finanziamento pluriennale per l’acquisto dell’acceleratore di nuova generazione. Poi è arrivata la pandemia ed è stato un vero tsunami".

In che senso?

"Non dimenticherò mai le parole di Papa Francesco: ’Non possiamo più illuderci di vivere come sani in un mondo malato’. La pandemia ci ha davvero colpiti nel profondo. Dagli ospedali, dalle Rsa, dai distretti hanno iniziato a chiederci una mano. E tutti ci siamo mobilitati per trovare ogni cosa utile. Abbiamo lanciato una raccolta fondi e in poche settimane abbiamo raccolto circa 1 milione di euro. Inizialmente ci siamo occupati di reperire e distribuire gli indispensabili Dpi e sistemi robotici di sanificazione, poi ambulanze Covid e macchinari come ecografi di nuova generazione. Uno sforzo eccezionale possibile grazie alla generosità di tante aziende ma anche di tanti semplici cittadini che ci hanno dimostrato un’enorme fiducia".

Un impegno che però continua.

"Sì, lo scorso anno con il bando erogazioni abbiamo finanziato con il Volto della Speranza l’acquisto di un ecografo per screening e diagnosi precoce del tumore alla mammella per il reparto di senologia radiologica dell’ospedale di Carrara, e quest’anno con lo stesso bando è stata finanziata l’attivazione del percorso e ambulatorio ginecologico per la menopausa iatrogena nel reparto di ginecologia del Noa, di cui il nostro territorio era sprovvisto. Sempre attraverso il bando sono arrivati i contributi per un percorso di ricerca e cura per la leucemia e una campagna di screening gratuita per il tumore alla mammella e il melanoma".

A quanto ammonta il contributo annuo per la sanità?

"È il settore dove impieghiamo più risorse. Per darvi un’idea nel 2022 è stato destinato quasi il 40% delle risorse erogate, oltre 200mila euro".

Con che criterio viene finanziato l’acquisto di un macchinario?

"Ci sono due modalità. Presentando un progetto al bando erogazioni o tramite istanza diretta. In entrambi i casi la decisione viene presa collegialmente dal cda della Fondazione. Alla base però c’è comunque un unico criterio che è quello dell’utilità per le prestazioni a favore della popolazione, previo avallo del direttore sanitario".

Progetti per il futuro?

"Per l’anno in corso stiamo finanziando vari progetti nel campo sociale e dell’inclusione. In queste aree va la gran parte dei nostri fondi, e si tratta di risorse che serviranno a finanziare non solo nuove apparecchiature per gli ospedali, ma anche progetti di ricerca scientifica, campagne di prevenzione e di cura, così come associazioni che operano quotidianamente per aiutare le persone meno avvantaggiate".