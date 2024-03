"Il marmo non promuove il parco" . Gli ambientalisti alzano la voce

Un parco che diventa "elemento di promozione delle attività", nelle Apuane che sono uno "straordinario giacimento naturale", di marmo ovviamente. Parole del governatore della Regione Toscana, Eugenio Giani, in chiusura del convegno sul prodotto lapideo tenutosi a Gorfigliano nei giorni scorsi, che hanno scatenato le reazioni del gruppo di Unione popolare di Massa. "Bisogna affrontare la pianificazione delle attività che vada oltre Carrara mentre sul monte Altissimo in Garfagnana c’è un atteggiamento che crea estrazione di serie A e di serie B" aveva detto Giani. "Parole che sono distanti anni luce dalle nostre e pensiamo di molti cittadini del nostro territorio e che fanno discutere provocando malumori nel mondo ambientalista. Perché il presidente si è sbilanciato a favore dell’estrazione del marmo parlando di "visione organica" per poi arrivare a dire che "non possiamo consentire che solo a Carrara si escavi marmo" e in altri posti no "mettendo vincoli, sottovincoli e impossibilità di estrazione". Parole che per Unione Popolare di Massa lanciano un messaggio chiaro: "Il presidente della Regione prende una posizione netta, lontana dalla salvaguardia degli ecosistemi, lontana dagli equilibri naturali necessari in questa fase di cambiamenti climatici, di dissesti idrogeologici, sposando la linea della totale deregolamentazione per le aree del Parco delle Apuane considerandole identiche alle aree industriali dei bacini marmiferi di Carrara. Non contento, si erge pure a paladino della ‘banda del buco’ auspicando una via diretta tra Garfagnana e Versilia: già lo disse in campagna elettorale e adesso ripropone in barba ai segnali che la natura sta lanciando. Chiara la ‘simpatia’ di Giani verso la distruzione dell’ ecosistema Apuane nella più classica impostazione capitalistica che vede nell’ambiente, così come nelle regole sul lavoro, un bavaglio ai propri interessi. Cercare le deregolamentazioni nel lavoro, nella salvaguardia ambientale, fa parte della solita identica logica che Eugenio Giani predilige e sostiene: ricordiamo la legge taglia-boschi bocciata dalla Corte Costituzionale o la norma che ha eliminato ogni controllo territoriali e ambientale sui progetti Pnrr e che sta, anche nel Comune di Massa, creando non pochi problemi dal punto di vista della sostenibilità dei progetti. Piangere – conclude Up - sul latte versato delle alluvioni dovute al consumo di suolo o sulle morti sul lavoro diventa atteggiamento che sta tra il ridicolo e il compassionevole".