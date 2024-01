"Il marmo non è soltanto l’arte". Cosmave a difesa del lavoro

C’è l’arte, quella riconoscibile a occhio nudo che si fregia della magnificenza di statue e di grandi opere scultoree, dove la mano dell’artista e la perizia degli ‘scalpellini’ riesce a infondere concetto ed essenza alla materia ‘cavandola’ da un blocco di marmo. Quella bellezza che in un modo o nell’altro dalle Alpi Apuane rimanda fino a Michelangelo, soprattutto oggi a 460 anni dalla morte dell’artista. Ma c’è pure un’arte che è fatta di composizione, sottolinea il coordinamento del Cosmave Cave, Consorzio per lo sviluppo dell’attività marmiera Versilia. Dove il marmo non costituisce l’opera d’arte in sé diventa un elemento essenziale nella costruzione di una bellezza unica e riconosciuta nel mondo, come nei rivestimenti di grandi palazzi. Per questo, evidenziano, "dobbiamo riconoscere il legame indissolubile che c’è fra cave, lastre, arredamento, arte, grandi opere". Dal piccolo al grande, per Cosmave ogni oggetto elaborato col marmo estratto dalle Alpi Apuane distingue la produzione e l’eccellenza locale, facendo parlare del territorio e della Toscana nel mondo, proprio come il genio di Michelangelo ha "contribuito a costruire l’identità profonda di Firenze e della Toscana", ricordano dal Consorzio condividendo le parole del presidente Eugenio Giani.

Cosmave rilancia il valore assoluto della produzione locale riaccendendo il dibattito che da mesi sta caratterizzando l’area apuo-versiliese. Movimenti, comitati, associazioni ambientaliste hanno alzato la voce per la tutela del territorio ribadendo più di una volta, anche con manifestazioni e cortei, che "il parco della Apuane non deve essere il parco delle cave". "Il settore dall’escavazione del marmo restituisce ormai distruzione e inquinamento, scarsa trasparenza e disoccupazione" ha sottolineato ad esempio il ‘Comitato indipendente per la trasparenza, l’informazione e la partecipazione’ di Seravezza.

"E’ difficile comprendere l’ostilità verso il nostro mondo, proprio per l’unicità del marmo prodotto in Italia – ribadisce il consorzio Cosmave - stiamo attraversando un momento storico in cui delocalizzazione e intelligenza artificiale determineranno cambiamenti epocali ma nella trasformazione delle pietre naturali abbiamo scelto di fare investimenti su tecnologie e maestranze a livello locale, non abbiamo delocalizzato, e siamo tuttora un’eccellenza all’avanguardia".

Per Cosmave c’è un contributo all’arte anche grazie alle lastre "prodotte nelle segherie e rifinite nei laboratori di lucidatura. Rappresentano una grande fetta dell’economia locale, alimentando un indotto che occupa migliaia di addetti". E quindi "non possono e non devono essere considerate un prodotto di fascia inferiore". I lavorati di marmo realizzati "dalle nostre aziende sono la parte più importante delle grandi opere, degli edifici che le contengono e vanno ad abbellire, a rendere unico quello che altrimenti non lo sarebbe: prestigiosi palazzi, hotel, chiese, luoghi di culto, piazze, musei. Gli artigiani e gli addetti che lavorano nelle aziende sono un vanto del nostro paese, ambasciatori di quel Made in Italy che ci invidiano".

