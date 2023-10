Il maltempo impegna i volontari. Nottata intesa tra alberi caduti e strade da liberare dalle frane

Il maltempo è proseguito fino a tarda ora, la notte scorsa, con criticità presenti un po’ ovunque sul territorio del fivizzanese, che hanno comportato numerosi interventi da parte della Protezione Civile accorsa con numerosi volontari. E’ stato tutto un susseguirsi di chiamate a seguito di un autentico stillicidio di caduta di piante, rami, massi . Più che altro, grosse pietre che precipitando sulle strade creano grave pericolo per i mezzi che transitano. "Avevamo quattro pattuglie con 20 uomini – racconta Maurizio Pietrini il presidente della Pa - impegnati dalle 18 di sera fino alle 7 della mattina dopo. Siamo intervenuti a Gassano, Gragnola, a Monzone, nel paese di Aiola e ad Equi Terme. Un punto molto critico, era rappresentato dal livello del fiume Lucido in quel di Gragnola: il corso d’acqua, è stato monitorato a vista per tutta la notte grazie alle telecamere sia dalla sala operativa di Fivizzano che da quella di Gragnola, deputata ad occuparsi di quanto accade nella Valle del Lucido, per prevenire ed avvistare soprattutto i punti di esondazione. Ad Equi sono intervenuti 6 vigili del fuoco del distaccamento di Aulla e 3 dei nostri della Protezione civile che hanno messo in sicurezza la zona ed i volontari hanno terminato il lavoro tagliando ramaglie ed arbusti ripulendo i luoghi interessati e rendendo quindi nuovamente percorribile la strada . Ad Equi, i problemi sono stati causati soprattutto da piante precipitate a terra, sulla carreggiata".

La parte a monte del territorio ha presentato problemi: "La situazione più critica si è avuta nel paese di Mommio, borgata di montagna a poca distanza dalla statale 63 del Cerreto; a seguito di forti piogge, dalla scarpata prospicente la strada che conduce in paese è precipitata una frana, sassi e macigni che impedivano la circolazione. Una situazione preoccupante in quanto lo smottamento è avvenuto prima della locale casa di riposo che ospita molti anziani, e del resto il paese stesso è abitato per lo più da persone avanti con gli anni. Ed altre strade non ve ne sono purtroppo per raggiungere la nazionale. Ho chiamato a raccolta su Mommio, tutte le persone, i volontari disponibili nella notte - sottolinea - 20 uomini che, armati di buona volontà si sono dati da fare,con molta energia,nello spostare massi, pietre e fango finché il manto stradale non è stato del tutto liberato. Con noi, è sempre stato presente il sindaco di Fivizzano ed i carabinieri. Quindi, ho lasciato una pattuglia di due volontari sul posto per controllare tutta la notte che non avvenissero altri smottamenti. Del resto, in questi casi non ci vogliono tentennamenti e si ricorre ad un motto molto caro al nostro gruppo ’l’unione fa la forza!’"

Roberto Oligeri