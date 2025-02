Il maltempo ferma lo svuotamento del gasolio

Piccolo stop alle procedure di svuotamento gasolio a bordo della Guang Rong arenata contro il pontile di Marina di Massa dallo scorso 28 gennaio. A causa delle condizioni meteo incerte, ieri mattina i tecnici hanno preferito sospendere di 24 ore le procedure, che riprenderanno regolarmente oggi. La conferma arriva dalla Capitaneria di Porto, che rassicura circa la veloce ripresa delle operazioni al punto in cui erano state interrotte un paio di giorni fa. Al momento dalla nave sono state tolte circa 55 tonnellate di gasolio. Secondo il cronoprogramma stabilito nei giorni scorsi, se il meteo lo consentirà, saranno rimosse le ultime 5 tonnellate dal serbatoio sul lato emerso della Guang Rong, che contiene in totale 60 tonnellate e su cui si sta insistendo in questi giorni. Una volta rimosso completamente il carburante da quel serbatoio, l’attenzione dovrebbe poi spostarsi sul serbatoio centrale più piccolo, contenente poche tonnellate, circa 5, di gasolio.

Sotto l’aspetto giudiziario, il Comune ha affidato al legale Marco Lopez De Gonzalo, dello Studio Legale Mordiglia del Foro di Genova, in previsione del contenzioso per i diritti patrimoniali e non pretesi dal Comune di Massa.