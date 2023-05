Il maggiore Marella mette in guardia da truffe e raggiri

Il maggiore dei carabinieri Cristiano Marella ha incontrato la popolazione di Bonascola per mettere in guardia anziani e cittadini dal pericolo di truffe e raggiri. L’appuntamento organizzato dalla presidentessa dell’Anspi di Bonascola, Mirella Cocchi, si è svolto nella chiesa della Madonna del Cavatore al villaggio San Luca. "Portiamo avanti la campagna informativa perché ci sono stati tentativi di truffa, anche recenti – ha detto il maggiore Marella – fortunatamente non andati a segno. È importante tenere alta la guardia e informare la popolazione. Se le persone sanno quali sono le truffe, si innesca un passaparola. Questo serve a restare vigili e a non cascarci. Vediamo che certe notizie circolano sui social, ma per far scattare l’indagine è necessaria la fiducia nelle forze dell’ordine e la denuncia. Grazie alle denunce abbiamo avuto frequenti riscontri positivi, rintracciando il malvivente e mostrando la sua faccia alla vittima, per il riconoscimento e i relativi passi successivi". Oltre ad informare i cittadini sui raggiri più usati dai delinquenti, il maggiore Marella ha risposto alle numerose domande dei presenti, che hanno chiesto rassicurazioni su alcuni casi personali o su come comportarsi in caso di atteggiamenti sospetti.