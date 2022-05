Il litorale si tinge di mille colori

‘Marina in fiore’. Domenica il litorale si colorerà di mille colori grazie alla prima delle manifestazioni estive organizzate da Confesercenti Toscana Nord, con il patrocinio del Comune e la collaborazione dei commercianti e della Pro Loco. Per l’occasione piazza Ingolstadt e Via Rinchiosa ospiteranno l’esposizione e la vendita di fiori e piante oltre a un mercatino dell’artigianato e poi artisti dipingeranno in piazza opere a tema mentre i bambini delle scuole primarie di Marina parteciperanno ad un gioco al termine del quale, in piazza Ingolstadt alle 18, verranno premiati i disegni più belli. "Si riparte dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia – spiega la presidente di Confesercenti Toscana Nord, Alida Vatteroni – con grande entusiasmo da parte dei commercianti che vogliono mettersi alle spalle i momenti duri delle restrizioni e guardare ad una stagione estiva di vera ripartenza".