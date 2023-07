Il Liceo Rossi diventa un cantiere La Provincia cerca aule provvisorie

Partiranno fra pochi giorni i lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento sismico al liceo classico Rossi di Massa. Un’opera finanziata con circa 3 milioni di euro dal Piano nazionale di ripresa e resilienza che obbliga la Provincia a cercare una sede alternativa dove poter far lezione ad almeno una parte degli studenti, con tutta probabilità per un paio di anni scolastici. "I cantieri saranno allestiti a breve – conferma il presidente Gianni Lorenzetti –, quindi abbiamo avviato una manifestazione di interesse per poter individuare immobili idonei per le lezioni perché i lavori riguardano anche l’adeguamento sismico di un’ala dell’edificio, quella che si affaccia su via Patriota". Si interverrà anche su spogliatoi e servizi palestra, anche in questo caso è prevista la sostituzione edilizia. E il progetto prevede anche l’adeguamento e la manutenzione straordinaria del blocco centrale.

L’appalto è stato assegnato alla Icet Industrie Spa di Poggibonsi con un ribasso di circa il 17% sulla base d’asta. Prima che inizi l’anno scolastico, però, bisogna trovare una sede alternativa, o più di una, e si cerca con la mannifestazione d’interesse aperta dagli uffici tecnici di Palazzo Ducale, calcolando che lo stesso Ministero ha stanziato anche finanziamenti destinati all’affitto di immobili o, in casi di urgenza, al noleggio di strutture modulari, eventualità a cui si spera di non dover ricorrere.

Gli immobili devono però avere requisiti molto stringenti, che potrebbero dover ospitare fino a 250 studenti oltre a docenti, personale di servizio, impiegati ... Servono quindi 14 aule ma la Provincia accetterà anche le eventuali candidature di altri immobili con almeno 9 aule disponibili, non meno. Devono esserci spazi anche per un numero di servizi igienici adeguato all’apparato scuola, poi per eventuali laboratori e per l’attività fisica (anche se per quest’ultima la Provincia potrebbe organizzarsi con palestre di altri istituti di proprietà oppure con un secondo affitto). L’area di ricerca è comunque limitata: potrà essere un edificio solo all’interno dell’area di costa, quindi Massa, Carrara o Montignoso, così da garantire la raggiungibilità in tempi congrui, aspetto che sarà poi valutato in sede di analisi dai tecnici della Provincia. Senza dimenticare gli aspetti tecnici e di conformità alle normative vigenti anche degli impianti e le utenze dovranno essere comprese nel canone di affitto. Il contratto, se tutto andrà bene, partirà il 10 settembre e si concluderà il 30 giugno 2025, salvo la possibilità di proroga da concordare tra le parti. Tempi stretti anche per presentare le proposte: il 25 luglio.

Francesco Scolaro