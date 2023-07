"Il licenziamento un fulmine a ciel sereno, la ditta andava bene"

Tutti presenti ieri mattina, composti ma carichi di sconforto, i 20 lavoratori verso i quali la società Malatesta Legnami ha avviato la procedura di licenziamento collettivo. Sventolano la bandiera Cisl: "Abbiamo deciso di rivolgerci a un’unica sigla, la Filca-Cisl, per avviare più velocemente possibile ogni procedura a nostra tutela", spiega Roberto Peri. È il lavoratore con più anzianità di servizio: "Lavoro alle dipendenze della ditta dal 1982. Ho fatto tutte e tre le generazioni della famiglia Malatesta, iniziando a lavorare alla segheria fondata da Aldo, per proseguire con i figli Enrico detto Enzo e Giannetto, fino al nipote Stefano che ha poi venduto a Innovateck lo scorso anno". 40 anni alle dipendenze della storica famiglia titolare dell’azienda del piano di Quercia a Licciana Nardi, nata come segheria e che negli anni ha sperimentato diverse produzioni, compresa quella di materiali per l’edilizia. Nell’ultimo periodo produceva principalmente imballaggi pesanti in legno per acciaierie. "Abbiamo sempre lavorato bene coi Malatesta. L’azienda - racconta Roberto - ha affrontato anche periodi di crisi ma è sempre ripartita". Poi nel 2022 arriva la Innovateck che acquista la società mantenendone il nome ma che sarà da lì in poi amministrata da Valerio Vecchiuzzo. "La nuova società è partita con la promessa di nuovi investimenti, avviare anche la produzione di pellet, sistemare il capannone e ammodernare quanto necessario". Tante promesse, nessuna mantenuta: "Con i mesi, non solo non veniva fatto alcun investimento ma - dice il lavoratore - anche il clima di lavoro iniziava ad appesantirsi". Infine l’epilogo del licenziamento collettivo. "Un fulmine a ciel sereno: la produzione era aumentata nell’ultimo periodo: a maggio abbiamo avuto grandi quantità di ordini e commesse".

Michela Carlotti