Il libro sulle erbe di Marco Tassinari

Si presenta oggi alle 18,30 al polo delle arti di San Martino il libro di Marco Tassinari ’ Una noce di terra umida’. Si tratta del primo volume della nuova collana ‘Le Lucciche’ della casa editrice Sea di Luca Galeazzi che punta a valorizzare gli scrittori locali. Il volume sarà presentato da Stefano Donati e al termine ci sarà un apericena accompagnato dal concerto acustico dei ‘Radio Zero’. "La parola luccica in italiano non vuol dire nulla, ma in carrarino sono sia gli insetti luminosi sia i minerali luccicanti che si trovano nel marmo – spiega Galeazzi –. Il concetto di questa serie di libri è quello di andare a riscoprire delle gemme, in questo caso letterarie, in mezzo al marasma di scritti che ci sono".

Il volume di Tassinari raccoglie diciannove storie che partono da altrettante erbe officinali, in un racconto che intreccia ricordi di vita con il sapere erboristico.