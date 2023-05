Il libro sugli “Schiavi di Hitler“ In due ore vendute cento copie

di Natalino Benacci

Salone gremito al Teatro Cabrini, alla presentazione del libro “Schiavi di Hitler“ realizzato negli ultimi tre anni dagli alunni della V B del Liceo Scienze Umane “A. Malaspina“ stampato a cura dell’IIstituto Storico della Resistenza Apuana col patrocinio del Comune di Pontremoli. Gli studenti si sono impegnati nella ricerca sotto la guida dei professori Angelo Angella (I.S.R.A.) e Manuela Angella (Liceo Malaspina). Dopo l’apertura dei lavori con interventi della vicepreside Donatella Musetti, del sindaco Jacopo Ferri e del presidente dell’ Isra Paolo Bissoli e una puntuale introduzione della docente Manuela Angella, sono stati gli studenti curatori del libro a spiegare i contenuti del volume. Attraverso sei memorie inedite hanno cercato di ricostruire, con l’aiuto delle fonti bibliografiche e archivistiche disponibili e facendo ricorso ai diversi portali on line, la storia della deportazione di tanti lunigianesi, sia militari che civili, nei lager e nei campi di lavoro del 3° Reich. Hanno fatto seguito vivaci e commoventi interviste rilasciate da familiari, amici e conoscenti degli ex internati. Nella a mattinata a nome dell’Isra e dell’Anpi, Bissoli e Angella, con riferimento alle polemiche scatenate dai social sulla base di informazioni distorte, hanno espresso piena solidarietà nei confronti della dirigente scolastica Silvia Arrighi, sempre attenta alle esigenze culturali degli alunni dei tre licei lunigianesi a lei affidati, e hanno esortato gli alunni ad essere grati agli educatori che anziché porsi l’obiettivo di indottrinarli in maniera acritica (come durante il Ventennio), si sforzano di individuare le strategie più opportune per promuoverne la libera capacità decisionale e la maturazione umana e sociale mediante uno studio scientificamente fondato e il costante ricorso al dibattito. La preside ha concluso i lavori dicendosi soddisfatta del pregevole lavoro sviluppato grazie alla collaudata collaborazione scuola-Isra-Anpi e si è rivolta ai ragazzi mettendoli in guardia nei confronti dei gravi rischi connessi all’uso degli attuali mezzi di comunicazione di massa ringraziando coloro che in un momento amaro non l’hanno fatta sentire sola e le hanno espresso vicinanza e affetto. Dopo due ore le prime cento copie del libro erano esaurite, per cui sarà ristampato e, nel giro di poche settimane, messo a disposizione dei lettori sia nelle librerie che nelle edicole pontremolesi.