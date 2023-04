Il libro “Il Gioco rubato!“ Stefania Miniati racconta la tragedia del fratello

di Andrea Luparia

Oltre un mese con una pinza nell’addome. E’ la tragica storia di Stefano Miniati, fotografo massese, che fu protagonista suo malgrado di questa brutta vicenda di ’malasanità’ dalla fine di ottobre all’inizio di dicembre del 2014. La pinza in questione, di Kocher, era lunga 18 centimetri. Gli era rimasta in pancia in seguito a un intervento chirurgico, eseguito all’ospedale di Carrara, imposto da una brutta malattia. Ora la storia, che ha avuto uno strascico penale e civile, sta per diventare un libro. A scriverlo è Isabella Miniati, 61 anni, la sorella di Stefano, anche lei massese doc, di professione psicoterapeuta. E’ un libro in buona parte autobiografico, dove la signora Miniati racconta quello che ha visto, che ha sentito e intuito vivendo accanto a suo fratello fino al tragico epilogo di questa triste vicenda. A spingerla in questa direzione è stata sia la sua passione per la scrittura ("mio padre – dice – era un giornalista, scriveva sull’Indipendente") sia la volontà "di promuovere un concetto basilare: la salute è un diritto inalienabile, è un bene collettivo. E va salvaguardata".

Isabella Miniati è una signora gentile, cortese, ma mentre racconta traspare una volontà di ferro, una forza d’animo non indifferente. La stessa forza che le ha permesso di affrontare una storia sconvolgente come quella che ha visto protagonista suo fratello Stefano. Alcuni giorni dopo l’intervento l’uomo si è sentito male e alla fine c’è stata l’agghiacciante scoperta della pinza rimasta nell’addome. La pinza venne tolta (con un nuovo intervento) ma il calvario del fotografo continuò fino alla morte. "Nove anni sono una vera eternità per chi vive queste cose sulla propria pelle – racconta Isabella Miniati –. A breve farò uscire quella che è una piccola memoria storica di quello che è stato il nostro calvario. Il titolo è “Il gioco rubato!“. Apparentemente non c’è alcun rapporto con la storia di mio fratello ma lo accompagnerò con un sottotitolo proprio per permetterne l’identificazione. Ho già ricevuto un riconoscimento ufficiale: la medaglia dell’associazione ’Massa città fiabesca’, premio di letteratura internazionale, della quale ringrazio sentitamente". Poi la signora fa un passo avanti: "Non potevo dare adito ad altre informazioni e danneggiare, proprio attraverso l’informazione che poteva ritorcersi di nuovo contro di noi, quello che è rimasto della mia famiglia. Ma ho scelto il titolo “Il gioco rubato“ perchè in questi anni di assistenza ai miei congiunti ho cercato di attingere da loro la forza necessaria per reagire a tutte le avversità. Ne parleremo ancora. Per adesso posso solamente aggiungere che forse qualcosa ha funzionato davvero".