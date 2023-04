Il libro-fumetto sulla disabilità "Ne regaliamo cinquemila copie"

L’importanza di educare i giovani al tema della disabilità è il focus di Daniele e Nicola Ricci, impegnati nel sociale da anni. "Con il libro-fumetto dell’eroe in sedia a rotelle “Super-D, l’arte di essere disabile” – spiega Nicola Ricci – abbiamo dato vita a una campagna di sensibilizzazione su un tema a noi caro, la disabilità e le sue molte forme". A oggi – aggiunge Daniele Ricci – abbiamo donato circa 5000 copie del libro-fumetto, stampato grazie a un progetto della Regione, andando in molte scuole primarie e esporre ai bambini il tema: maratona iniziata 4 anni fa". "Ma la novità – aggiunge Nicola – è che da maggio in tutte le edicole di Massa ogni cittadino troverà una copia omaggio di “Super-D, l’arte di essere disabile” da ritirare e dare ai bambini, arrivando al record di 10mila copie donate in 5 anni". "In futuro – chiudono – nuove iniziative benefiche per senza fissa dimora, disabili e scolaresche".