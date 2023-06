Il libro di Pratali da Baini I 122 anni della libreria

Martedì 4 luglio alle 21,15 alla libreria Baini si presenta il libro di Paolo Pratali dedicato alle figure di dieci artisti contemporanei. Nell’occasione partirà la rassegna ‘I segnali del vento’ che si inserisce nel calendario di iniziative della libreria di via Verdi, che quest’anno festeggia i suoi 122 anni di attività. ‘I segnali del vento’ è un evento curato da ‘Atelier7’ con il patrocinio del museo Ugo Guidi di Forte dei Marmi ed è realizzata in collaborazione con la Pro loco di Bergiola Foscalina. La mostra curata da Paolo Pratali raccoglie venti opere di Giuseppe Capogrossi, artista romano del Novecento che si contraddistingue per la sua produzione informale e concettuale. Gli eventi alla libreria Baini proseguiranno per tutto l’anno. Il prossimo appuntamento è con Andy Warhol ad agosto, e a settembre con la doppia mostra di Pratali e dell’artista iraniano Mohammed Sazesh. Per ottobre è in programma una sezione dedicata a Jackson Pollok, per novembre una natalizia con Penk, mentre a dicembre il tributo è per lo scultore carrarese Nardo Dunchi: quattro opere inedite e alcune interviste.