Il libro di Fedele presentato in Calabria

Una ferita che non si dimentica, ma che si trasforma in qualcosa di emozionante. Una persona da ricordare, proprio nel paese di origine. Francesco Fedele, vice sindaco di Comano, si è scoperto poeta alcuni anni fa. Il suo primo libro ‘Vecchiamente’ è uscito lo scorso anno e non sarà l’unico. Nel fine settimana è stato in Calabria, con la famiglia e la scrittrice aullese Marina Pratici, per presentarlo nella sua terra di origine, a Fuscaldo. Una grande soddisfazione, ma soprattutto una gioia per le persone che hanno creduto in lui e per chi non c’è più, il padre Giacomo, mancato troppo presto, quando Francesco era ancora un ragazzino. L’accoglienza è stata calorosa, l’evento è stato promosso dall’amministrazione comunale di Fuscaldo, in particolar modo dai consiglieri Adriana e Paolino Ramundo, dall’assessore delegata alla cultura, Maria Luisa Santoro e dal sindaco Giacomo Middea. "Vecchiamente è stato pubblicato lo scorso luglio - ha detto Francesco Fedele - da Edizioni Helicon, per me è stato molto emozionante presentarlo nella terra dove sono nati e cresciuti i miei genitori". Il 5 maggio, giorno della presentazione, nel mondo della poesia è una data importante, per la celebre ode di Manzoni dedicata a Napoleone. "Ho dedicato la giornata - aggiunge - alle persone che non ci sono più, a coloro che hanno fatto in modo che io potessi essere a Fuscaldo. Un grazie ai miei nonni: Francesco, l’unico rimasto, a Pietro, Torina e Annina, che ci ha lasciati a gennaio. Un grazie a tutti gli zii, alle zie, a cugini e cugine, ricordo zio Antonio su tutti, spentosi un anno fa. Un ringraziamento ad Antonio Pupo per le letture di alcune poesie dedicate alla Calabria e a Marina Pratici per la presentazione della mia prima silloge".