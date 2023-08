Il libro di Bonini ’Ada come tante’

Grande successo di pubblico per la prima edizione della rassegna #bibliotecafuoriporta che si conclude stasera alle 21.15. A Villa Cuturi sarà presentato il romanzo “Ada come tante” (Helicon, 2023) di Rita Bonini (nella foto). A presentare e coordinare l’incontro sarà Marina Pratici. L’amicizia forte, vera, fra Ada e Francesca che percorre tutta la loro vita è un profondo sentimento che consentirà a Francesca di entrare in contatto con Ada, sentirla e vederla anche dopo la morte. Ada le confiderà del transito vita-morte svelandole cosa “vede”. Rita Bonini, nata a Massa, Medico Specialista in Cardioimaging Nucleare, ha pubblicato due testi prima dell’uscita di “Ada come tante”: “Entro dentro“, migliore opera prima 2020 al concorso intercontinentale di arte e letteratura “La città della Rosa” e “Di Somma in somma“, raccolta di poesie sparse nel tempo, sulla solitudine, l’amore, la donna e la vita.