Il legame fra Pertini e Bergiola

"Si poteva evitare il riferimento alla scuola di Bergiola". Lucio Gigli (nella foto), bergiolese doc, da sempre impegnato nel recupero della scuola che fu teatro dell’eccidio nazi fascista torna sull’edificio da recuperare. "Le condizioni in cui è la scuola – scrive – destano vergogna. Alla manifestazione in commemorazione di Sandro Pertini si è parlato del rapporto del presidente con Bergiola senza parlare della scuola. Ricordo la firma davanti al sacrario: c’era ancora Rossi, ora c’è Giani il prossimo chi sarà? Parlando di Bergiola è del presidente si poteva ricordare l’incontro in carcere a Pianosa con l’amico Rotinto, un libertario di Bergiola è le diverse lettere che anch’io ho letto quando da ragazzo spingevo la carrozzina a rotelle su cui l’avevano ridotto i manganelli dei fascisti. Sono convinto che oggi la lettera di Pertini non avrebbe allietato la festa".