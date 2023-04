Il lavoro svolto dalla scuola secondaria di primo grado “G.B. Giorgini” di Montignoso

Sono su questo pianeta da tempi antichissimi, vivo sulla terra e in mare, il mio sangue è freddo ma prediligo i luoghi caldi e accoglienti, come le spiagge del vostro splendido litorale toscano... Voi avete capito chi sono? Bravi! Sono la “Caretta caretta“, uno degli esemplari di tartaruga presenti nel Mediterraneo. Oggi ho voglia di svelarvi alcuni miei “segreti”, ben conosciuti da quanti mi studiano e proteggono. Cominciamo dal mio nome: deriva dal malese “karet” che significa “guscio di tartaruga”. Per nidificare ho bisogno di condizioni ideali: una temperatura giusta (tra le altre cose, influenza sia la schiusa che il sesso dei miei piccoli), costa sabbiosa, tranquillità (voi umani, talvolta, siete troppo invadenti e rumorosi) e possibilmente mancanza di inquinamento, che rappresenta un grande pericolo. Dal 2013, nella vostra zona, sono stata avvistata varie volte e questo ha creato interesse e curiosità tra gli studiosi abituati a localizzarmi in altre aree del vostro mare. Questa estate ho anche deposto le uova in alcune spiagge di questa costa, cercando di proteggerle il più possibile da sguardi indiscreti e da eventuali pericoli naturali (i gabbiani in primis, che sono voracissimi predatori...). Ho un grande senso dell’orientamento: non solo ricordo le rotte seguite durante tutta la vita, ma conservo anche memoria dei luoghi in cui nidifico. Anche i miei piccoli non sono da meno: non appena usciti dall’uovo, riescono a raggiungere il mare, guidati dal chiarore della luna, che è il loro loro “faro” nella notte. Certo la vita di noi tartarughe marine non è tutta “rose e fiori”.

Tralasciando i pericoli naturali, ogni giorno dobbiamo combattere con quelli provocati da voi esseri umani, come le catture – incidentali o meno – nelle attività di pesca, la plastica e l’eccessiva antropizzazione delle coste... Meno male che esistono persone, come la dottoressa Chiara Giannelli, docente di Scienze naturali e volontaria del WWF, che dedicano tempo ed energie alla nostra salvaguardia e protezione. Lo fanno studiando le nostre abitudini e permettendoci di continuare a riprodurci e a popolare i mari. Mi permettete un’ultima civetteria? Le tartarughe marine abitano gli oceani da almeno 150 milioni di anni, la mia specie, invece, ha “appena” 200 milioni di anni. Li porto molto bene, vero?