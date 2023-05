Il lavoro ha due nuove stelle Il titolo a Ligutti e Coppelli La Cna riconosce il merito

Le dipendenti di Cna Riccarda Coppelli e Cristina Ligutti sono le due nuove ‘Stelle e Maestre del Lavoro’. Le due donne come da protocollo sono state nominate dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, su proposta del ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone. Riccarda Coppelli è già in pensione, mentre Cristina Ligutti sta continuando la sua già lunga attività lavorativa all’interno di Cna. Il riconoscimento va a coronare per entrambe i 25 anni di attività lavorativa per cui si sono distinte. L’onorificenza di ‘Stelle e Maestro del Lavoro’ viene conferita ai lavoratori dipendenti, a quelli già pensionati e ai lavoratori italiani all’estero, che abbiano dato prove esemplari di patriottismo, laboriosità e correttezza. Per questa tipologia di lavoratori non è richiesto il requisito di anzianità lavorativa, ma solo una distinzione per uno dei suddetti requisiti. Una vita lavorativa quella di Coppelli e Ligutti, nella quale si sono particolarmente distinte per professionalità, laboriosità, con alti valori morali ed etici, contribuendo ad elevare i servizi amministrativi offerti dalla Cna nell’assistere le aziende dell’ artigianato e della piccola e media impresa, stando vicine alle imprese nell’affrontare i non semplici adempimenti contabili e fiscali, nonché fronteggiando la sempre affliggente e demotivante burocrazia che troppo spesso avversa e limita lo sviluppo economico e occupazionale delle imprese. Il presidente di Cna, Paolo Bedini, e il direttore Paolo Ciotti hanno voluto congratularsi con le due donne esprimendo il loro ringraziamento per la loro competenza e la professionalità. La cerimonia di consegna che tradizionalmente si svolgeva il primo maggio, quest’anno è stata spostata al mese di dicembre per festeggiare i 100 anni dall’ istituzione con una giornata nazionale tutta dedicata alle ‘Maestre e Maestri del Lavoro’. La cerimonia si svolgerà al Quirinale e nei capoluoghi di Regione, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni.