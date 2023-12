"Il lavoro di Persiani?. Un flagello"

"L’amministrazione Persiani? è un flagello". Lo dichiara l’ex consigliere comunale Luca Guadagnucci (nella foto). "Dopo altri 6 mesi di governo, che si aggiungono al precedente disastroso quinquennio, nulla è cambiato. Strade gruviera, decoro e pulizia, asmiu compresa, mai così male. I progetti delle piazze massesi, stazione e marina, che mostrano, ora più di prima, l’inadeguatezza di chi le ha progettare e realizzate. Le fontane brutte ed inattive sono la ciliegina sulla torta. Ma il primo cittadino, che era stato avvisato, in primis dallo scrivente, delle grandi brutture che stava realizzando, non ha virato di un grado, tirando dritto nelle sue pessime decisioni". "Oggi però – prosegue –, non potendo più evitare l’onta per il disastro compiuto, con gran nonchalanche incarica uno dei più capaci e costosi studi di architettura per porre rimedio al danno, tanto i soldi mica sono suoi. La questione Sogegross ha poi definitivamente tolto la maschera alla giunta ed alla maggioranza: l’interesse che conta non è quello della città e dei massesi, ma solo quello degli amici dell’amministrazione. Questi quattro anni e mezzo che ci separano dalla fine del Medioevo (inteso nell’accezione di buio della politica massese) dobbiamo ardentemente sperare siano quattro anni di nulla, e considerata la composizione del governo cittadino, ci sono buone possibilità. L’alternativa è che si mettano a fare qualcosa, ma considerate le competenze sarebbe un disastro".