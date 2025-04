Il lago Maserino per pescare insieme. Da una cava un centro di aggregazione

Nel Comune di Mulazzo, in località Groppoli, è presente uno specchio d’acqua che è stato riqualificato da un paio d’anni dalla Asd “Dante Alighieri” Pesca Sportiva di Mulazzo, che ha in gestione il lago, di cui è presidente Sergio Naidon e grazie ad un lungo percorso di risanamento e riqualificazione dell’area ad opera del Comune di Mulazzo, che ha rilevato la proprietà di un’ex cava privata di ghiaia. Fanno parte dell’Asd “Dante Alighieri” Pesca Sportiva di Mulazzo persone che hanno a cuore l’ambiente e il territorio, e ovviamente sono unite dalla passione per la pesca.

Prima della riqualificazione, il lago, la cui acqua proviene da una sorgente vicina, a monte, era abbandonato ed incolto, al suo posto c’erano ghiaia, alberi, trascuratezza. Era una ex cava di ghiaia. Ora è stato ripulito e sistemato ed è diventato un luogo di incontro e socializzazione, dove possono accedere anche persone con disabilità fisica. Lungo il lago ci sono panchine e tavolini di legno per riposarsi o fare una merenda all’aperto. Sono presenti anche alcuni barbecue in muratura per grigliare.

La maggior parte di coloro che si occupano volontariamente del lago sono anche donatori di sangue dell’Associazione “Donatori di Sangue Fratres Mulazzo”. Durante la nostra visita al lago abbiamo incontrato Roberto e Giancarlo, che ci hanno intrattenuto dandoci informazioni utili. L’acqua del lago viene alimentata da una sorgente posta su una collinetta; in dialetto una collinetta si chiama “maséra”, da questo il nome Maserino. Il lago al centro è profondo circa sei metri.

Questo è un lago in cui si pratica pesca sportiva con immissione settimanale di trote iridee. Le trote vengono allevate in un vicino allevamento. Nel lago sono presenti altre specie di ciprinidi, tra cui carpe, tinche, amur, barbi, cavedani, carpe koi, temoli russi e molti storioni di peso anche superiore ai quindici chili. I cormorani purtroppo possono danneggiare la biodiversità del lago mangiando le trote. Sono consentiti diversi metodi di pesca: trout area (no kill), carpfishing, a bombarda, a galleggiante, a mosca e a spinning. Con la pesca ai ciprinidi è obbligatorio il rilascio, mentre le trote possono essere pescate e a pagate a chilo per il consumo.

Il lago è recintato e nella stagione invernale viene tenuto sempre aperto la domenica, mentre l’apertura del sabato dipende dalla disponibilità dei volontari. D’estate è aperto tutti i giorni e si svolgono anche cene fra i soci dell’Asd “Dante Alighieri” Pesca Sportiva di Mulazzo, che contribuiscono alla socializzazione e al divertimento.