Il grido di allarme La coop La Rocca è ko Disabili senza futuro "Serve l’aiuto di tutti"

Il tavolo c’è, le buone intenzioni anche ma ora servono progetti concreti e attuabili, pure in breve tempo. Si vuole evitare che una realtà storica del settore sociale ma conosciuta in tutta la provincia chiuda per sempre. Stiamo parlando della Cooperativa sociale La Rocca, nata addirittura nel 1977 e che si occupa di una missione importante: inserimento lavorativo di persone con disabilità. Come tutte le realtà del settore è stata messa in grave difficoltà dalla pandemia e da allora non è più riuscita ad alzare la testa. Fa fatica a tornare ai numeri precedenti e ora rischia davvero la chiusura, a causa anche dell’aumento dei costi, dell’inflazione e di una crisi generale che tira a fondo ogni spinta verso la salvezza. Una situazione complessa che il presidente Rodolfo Pezzica a maggio ha portato all’attenzione del Comune. Da quel momento è stato istituito un tavolo di lavoro che coinvolge anche Anffas, Cermec e Pubblica Assistenza: "Stiamo lavorando – conferma Pezzica -, ci sono tutte le buone intenzioni da parte dei soggetti coinvolti ma ora abbiamo bisogno di idee concrete, progetti realizzabili. In questi mesi non sono mancati accorati appelli a tutti soggetti, sia pubblici che privati, per un sostegno economico e progettuale al fine di mantenere e rilanciare un’illuminante azione sociale per la nostra città. Riponiamo fiducia nella sensibilità dimostrata dal Comune che si è adoperato per la creazione di un tavolo di lavoro per una azione di rilancio dell’attività sociale e scongiurare la messa in liquidazione". La situazione economica è stata già messa nero su bianco in una relazione che Pezzica ha inviato alla sindaca Arrighi e all’assessora Crudeli a maggio. L’attività della cooperativa è sempre stata sostenuta, sin dalla sua nascita, in primis da Anffas oltre che contributi di enti, privati, associazioni e proventi derivanti dalla commercializzazione di bibite e da servizi resi a terzi. "Per quasi mezzo secolo di collaborazione sono stati condivisi numerosi progetti e la cooperativa è stata incaricata di fornire anche alcuni servizi di supporto ad Anffas per alcuni progetti condivisi. Negli ultimi anni, in assenza di specifici progetti, l’attività principale della cooperativa si è limitata alla commercializzazione di acqua minerale e alcune bibite con consegna a domicilio". Prima del Covid la Cooperativa (che ha ospitato in passato anche 13 giovani) ospitava 4 giovani, oltre 2 persone svantaggiate e aveva tanti progetti in cantiere, anche su Massa. Ma la pandemia ha messo tutto nel congelatore. Nulla è stato più come prima. Le spese aumentano, gli incassi sono sempre meno e anche i ragazzi sono pochissimi tanto che lo spettro della liquidazione ormai è un’ipotesi ventilata ma che si vuole scongiurare.

"In questa fase critica risulta fondamentale ospitare nuovi soggetti diversamente abili (psichicamente) accompagnati da progetti sociali condivisi con le istituzioni pubbliche ed in primis da Anffas" scrive il presidente. Intanto ringrazia la Pubblica assistenza con il presidente Fabrizio Giromella per aver messo a disposizione della cooperativa "un autocarro che ci ha permesso di poter proseguire l’attività dopo un guasto al nostro unico mezzo. Si confida anche in un sostegno di tutti quelli che volessero aiutarci in questo difficile percorso per non disperdere una risorsa sociale e storica figlia del nostro territorio".