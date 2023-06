Il grido degli artisti "Ci formiamo qui Poi siamo costretti a emigrare per esporre"

di Daniele Rosi

Creare spazi per gli scultori e contribuire alla crescita del movimento artistico cittadino. Più che un appello, si tratta di un vero e proprio grido di disperazione, lanciato da un gruppo di artisti coreani le cui opere sono esposte in questi giorni alla mostra ‘Under the White’, in programma a Palazzo Binelli fino al 4 giugno. Una situazione, la carenza di spazi e laboratori per gli artisti, che è da tempo ben nota in città, e su cui spesso si aggiungono nuove voci di scultori, che chiedono in tempi rapidi una risposta da parte dell’amministrazione affinché venga trovata una soluzione ed evitare possibilmente una ‘fuga di cervelli’ da Carrara verso altri lidi. Si è parlato soprattutto di questo durante la commissione cultura presieduta da Maria Mattei, organizzata proprio a Palazzo Binelli all’interno della mostra ‘Under the White’, in cui alcuni degli artisti hanno così potuto chiedere all’amministrazione un aiuto per poter continuare a lavorare in città.

Dopo un giro della commissione, guidata dalla dottoressa Maria Luisa Passeggia, prima all’interno degli spazi espositivi della mostra, compresa la parte esterna, e poi nella biblioteca dell’Accademia; l’attenzione si è quindi spostata sul racconto di alcuni dei protagonisti della mostra: gli scultori coreani Kim Sungil e Park Seungwan, che si sono confrontati con la commissione esponendo una preoccupazione non troppo velata in merito al futuro. "Tanti aspiranti artisti raggiungono la città per studiare all’Accademia – ha raccontato Kim Sungil, scultore che da anni lavora tra gli altri luoghi anche a Carrara – ma, una volta completato il percorso di studi, si rendono conto della mancanza di spazi espositivi e aree in cui poter scolpire. Tante persone con cui mi confronto per lavoro, pensano che Carrara sia un luogo in cui il marmo viene solo estratto e non lavorato per scopi artistici; cosa che invece si percepisce a Pietrasanta. Servono spazi dove poter esporre e ci rivolgiamo all’amministrazione per un aiuto".

In passato questi artisti avevano già provato a rivolgersi al Comune, come spiegato davanti alla commissione, non riuscendo però ad ottenere grandi novità per degli eventuali spazi in cui esporre. "Siamo stati ascoltati con attenzione dagli uffici comunali – ha aggiunto il giovane scultore Park Seungwan – però ci siamo resi conto che probabilmente non ci sia nemmeno una mappatura dei fondi vuoti disponibili in tutto il Comune. Questa città ha le potenzialità, ma vanno coltivate".

Una situazione su cui anche l’opposizione chiede risposte in tempi rapidi da parte dell’amministrazione, invitando gli uffici di competenza a venire incontro alla richiesta degli artisti. "Si parla di rilancio culturale ma per il momento questo progetto non lo vediamo – hanno commentato i consiglieri Massimiliano Manuel e Andrea Tosi – ed è quantomai urgente dare spazi a persone che con il loro lavoro contribuiscono alla crescita culturale e sociale della città. Eventi sporadici non sono la soluzione, serve maggior concretezza e avere una visione d’insieme".