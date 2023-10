Il ’green’ può attendere. Ecosistema urbano:. Massa risale posizioni ma resta in fondo

La vetta della classifica ‘green’ è ancora molto lontana: in mezzo c’è oltre la metà dei capoluoghi italiani comprese città vicine come La Spezia e c’è pure tanto da fare per recuperare rispetto a gran parte dele province toscane. Ma intanto Massa risale qualche posizione nella graduatoria della 30ª edizione di Ecosistema urbano, l’indagine di Legambiente e Ambiente Italia sullo stato di salute dei capoluoghi di provincia italiana, e si piazza in corsa per la ‘salvezza’ rispetto a un passato da piena zona retrocessione. Lo studio, pubblicato da Il Sole 24 Ore, analizza le 105 città capoluogo di provincia dell’intero Paese andando a stilare una graduatoria di merito che prende in esame diversi fattori: alberi ogni 100 abitanti, isole pedonali (calcolate in metri quadrati ogni 100 abitanti), il solare pubblico per potenza installata su edifici pubblici, uso efficiente del suolo (ossia consumo di suolo e livello di urbanizzazione), la concetrazione di biossido di azoto, i giorni di superamento della media mobile di 8 ore dell’ozono, la concentrazione di polveri sottili Pm10 nell’aria, i consumi idrici domestici, la dispersione idrica, i metri di piste ciclabili per 100 abitanti, l’offerta di trasporto pubblico calcolata come percorrenza in chilometri per vettura, i passeggeri del trasporto pubblico locale, il numero di auto ogni 100 abitanti, le vittime della strada, i metri quadrati di Ztl per 100 abitanti, la raccolta differenziata e la produzione di rifiuti pro capite.

Dati, ovviamente, riferiti al 2022. Insomma, alla fine di tutti questi calcoli statistici e non solo (buona parte dei valori derivano dalla banca dati Istat), la città di Massa ‘sale’ fino al 78° posto in classifica rispetto al 97° del 2022 (si arrivava addirittura dal 102° del 2018) con un punteggio del 48,3%. Come viene calcolato? "Il punteggio finale viene assegnato definendo un peso per ciascun indicatore che oscilla tra 3 e 15 punti, per un totale di 100. La mobilità rappresenta il 25% dell’indice, seguita da aria (23%) e rifiuti (20%), ambiente urbano (15%), acqua (12%) ed energia (5%). Privilegiati gli indicatori di risposta che misurano le politiche intraprese dagli enti locali (che pesano per il 59%). Assegnati alcuni bonus alle città che si contraddistinguono per politiche innovative, pari a un terzo del peso degli indici relativi all’ambito scelto". Questi i criteri.

C’è anche da dire che alcuni numeri lasciano il tempo che trovano, per esempio quelli sulla qualità dell’aria che devono fare riferimento a una sola centralina installata in città: molto poco per avere un dato veritiero della situazione. Altri invece sono già in fase di miglioramento. Uno su tutto. La città di Massa viene definita ‘sprecona’ per le perdite idriche nel 2022: 67,7%. Un problema noto sul territorio da tempo e infatti è su questo fronte che Gaia ha presentato un progetto a valere sul Pnrr, finanziato. I lavori sono partiti in queste settimane: diversi milioni di euro di investimento per sostituire tanti chilometri di tubature, troppo vecchi, e ridurre le perdite in maniera decisa. Almeno si spera.

Francesco Scolaro