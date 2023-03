Il grazie di chi lotta per la vita

Un sentimento di gratitudine, affetto e simpatia viene da una storica paziende della breast unit del Civico che vuole sottolienare un trattamento a 5 stelle avuto dallo staff di Chiara Iaccone, dal servizio di mammografia alle infermiere, le amministrative. "E’ da oltre un decennio – scrive Claudia che dalla Lunigiana frequenta il centro di Carrara – che incontro donne che come me si sottopongono ai controlli di screening e non solo. Esperienze anche di malattia grave: sentimenti simili al mio. Qui ritroviamo il clima dell’accoglienza e dell’ascolto, con un lavoro professionalmente maturo e impastato con contenuti personali che andando di pari passo con la professionalità, si sono arrichiti e sensibilizzati negli anni senza incorrere nel rischio di logorarsi. Una volta giunte al servizio sanitario – prosegue il racconto della paziente –, troviamo una programmazione eccellente per gli appuntamenti senza eccessivi ritardi o risposte inevase. I controlli periodici sono precisissimi e quando giunge la chiamata, la prima cosa a cui si pensa è “non si sono dimenticate di me”.

La visita della dottoressa Chiara è scrupolosissima e, dentro la sala medica, si avverte ancora più concretamente il sistema di lavoro messo in piedi dalla professionista affinché si ottimizzino i tempi per offrire la risposta più utile alle pazienti e il minore costo per l’Asl. Porto ad esempio il fatto che il servizio si avvalga di una lista interna per le diagnostiche per immagini e nell’immediatezza della visita, se necessario, viene fissato un appuntamento senza ulteriori passaggi al Cup. Così facendo si sollevano subito le pazienti da carichi ansiogeni e stress emotivi.

Ogni volta che vado – conclude il toccante racconto –, mi capita quindi di ritrovare il buon sistema sanitario che avevo lasciato e in brevissimo tempo, ho così la possibilità di rinnovare l’antica fiducia e di affidarmi nuovamente alle competenze umane e professionali di queste operatrici sanitarie. Tuttavia nel contempo mi chiedo quanto grande sia la mole del loro lavoro, quanto importante sia la loro carica di stress e, infine, come siano riuscite, anche nel tempo del Covid, a rispettare fedelmente lo stile che le caratterizza e la puntualità del piano di lavoro.

Vi ringrazio: sono una paziente ma siono certa di esprimermi a nome di un coro riconoscente".