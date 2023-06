Il grande valore del volontariato Festa in piazza con stand e dibattiti

Per celebrare e valorizzare il ruolo dei volontari nella società si è svolta ieri a Pontremoli “Incontriamoci in Piazza“, manifestazione organizzata dalle associazioni e patrocinata dal Comune di Pontremoli e dalla Pro Loco. E’ stata una vera e propria festa e un momento di sensibilizzazione e formazione sui temi del volontariato, della solidarietà e della cittadinanza attiva. Un’esperienza stimolante che ha permesso di entrare in contatto con persone che condividono gli stessi valori e passioni.

A rappresentare l’evento un’immagine tridimensionale del fumettista pontremolese Nicolò Laporini: un supervolontario con sul petto i simboli di Pontremoli affiancato una giovane altrettanto supervolontaria con sullo sfondo il Campanone. Visitando gli stand è stato possibile conoscere le origini, la storia, le mission dei vari gruppi, i progetti realizzati e quelli futuri. Sono stati distribuiti gadget, sorprese e materiale divulgativo. Tanti laboratori creativi per bambini, ragazzi e adulti. Inoltre è stato aperto nel pomeriggio, purtroppo disturbato dalla pioggia, un incontro dibattito sul tema del volontariato. Infine aperitivo musicale. Il programma si è aperto alle 9 con l’accoglienza dei volontari agli stand dove sono iniziate le attività per bambini, giovani e adulti: “Botteghe manuali“ a cura di Agesci Scout, “Facciamo goal“ con Football Club, “Tiri liberi a canestro“ con Polisportiva Basket, “Come si prepara una fascina“ con i Fuochisti dei Falò, “Corsa per mini atleti“ con Polisportiva Atletica, “Prove di Orienteering“ con il CAI, “Cantiamo insieme“ con la Corale Santa Cecilia, “Raccogliamo occhiali usati“ con Lions Club, “Quiz storico a premi“ con associazione culturale Vasco Bianchi, “Un tuffo nel passato… laboratori medievali“ con la Compagnia del Piagnaro, “Impara il Burraco“ con il Centro Ricreativo Comunale, “Creiamo giochi in carta pesta“ a cura di Pro Loco Borgo del Piagnaro Mani e Menti e tante altre iniziative e sorprese da scoprire sulle piazze. Alle 9.45 nella piazzetta della Pace le premiazioni degli alunni della scuola dell’infanzia e primaria per attività organizzate con il Centro Teatro Pontremoli sul tema della solidarietà e altruismo. Alle 10.30 nella stessa Piazzetta l’inaugurazione ufficiale della giornata con i rappresentanti delle istituzioni ed enti locali, delle associazioni e del Centro Servizi Volontariato Toscana. Poi un dibattito su “Volontari in azione. Vi racconto cosa succede quando il tempo incontra una possibilità“ con la psicologa Valeria Della Valle dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, in collaborazione con Uciim Pontremoli, con rilascio di attestato di partecipazione. Alle 17 “Brio pomeridiano“ con la Musica Cittadina Pontremoli e alle 18 la conclusione con la distribuzione al gazebo della Pro loco dei buoni per la consumazione di un aperitivo offerto dalle associazioni da utilizzare nei bar delle piazze storiche al ritmo dei brani musicali selezionati dal dj Electronflow. L’evento è stato organizzato da Agesci Gruppi Scout Pontremoli, Associazione Culturale Vasco Bianchi, Caritas Pontremoli, Centro Ricreativo Comunale Pontremoli,Centro Teatro Pontremoli,Cio nel Cuore Aps, Circolo Anspi Mons. Sismondo, Club Alpino Italiano-Pontremoli, Compagnia del Piagnaro, Corale Santa Cecilia, Donatori di Sangue Fratres Pontremoli, Falò San Geminiano, Falò San Nicolò, Fidapa, GoodBike Pontremoli Asd, Lions Club Pontremoli-Lunigiana, Misericordia Pontremoli, Musica Cittadina Pontremoli Aps, Polisportiva Pontremolese Asd, Pontremoli Football Club Asd, Proloco Borgo del Piagnaro Mani e Menti, Proloco Pontremoli, Radio CB Pontremoli-Protezione Civile, San Pedar, Smiling Children Onlus; in compartecipazione con Cesvot Centro servizi volontariato Toscana e in collaborazione con Uciim Pontremoli.

Natalino Benacci