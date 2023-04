Il gran giorno è arrivato Fossi incorona Ricci Riflettori sulle Coop "Gestione fallimentare"

Arriva il segretario regionale Emiliano Fossi a incoronare la candidatura di Enzo Romolo Ricci alla carica di sindaco, per il Pd e le liste che sostengono Fabio Evangelisti. Il gran giorno è arrivato: oggi alle 17 a palazzo Ducale la presentazione con tutti i candidati. Mentre il Pd si prepara alla prima uscita ufficiale del suo candidato, Ricci, Claudia Giuliani, portavoce provinciale delle donne Pd e Stefano Alberti, entrambi candidati al consiglio comunale hanno incontrato le cooperative Compass, Di Vittorio e Foglia del Té. a "E’ evidente – dicono – che Persiani da sindaco ha seguito una strategia precisa: togliere ossigeno alle cooperative sociali per farle soffocare e morire di stenti. Cambieremo questa scellerata politica perché la cooperazione sociale è un valore aggiunto non solo economico per tutta la comunità".

"I numeri del malgoverno Persiani sul sociale – aggiunge Ricci – sono impietosi e lasciano poco spazio a letture diverse. Casa Ascoli aveva un disavanzo di circa 1,8 milioni. Quando Persiani lascia, cacciato dai suoi alleati, il disavanzo arriva a 6 milioni. Soldi di fatto tolti alle coop sociali, messe in ginocchio e con loro le tante lavoratrici e lavoratori".

"Le cooperative sociali creano occupazione e coprono un’area dove l’impresa privata non arriva. Farle chiudere, mandare a casa i dipendenti, sarebbe un danno grave a tutto il territorio. Per questo abbiamo già contattato il governatore Giani e il presidente della Provincia Lorenzetti (presente anche all’incontro così come il consigliere regionale Giacomo Bugliani) per creare subito un tavolo di emergenza che affronti ora le questioni più impellenti e tracci un programma di salvataggio".